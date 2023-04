Samsung opravil One UI 5.1, ať nezhoršuje vybíjení baterie

Sotva se na trh vydaly telefony série Samsung Galaxy S23 a s nimi nadstavba One UI 5.1, začali si uživatelé některých aktualizovaných telefonů stěžovat na neobvyklé vybíjení baterie. Zajímavé je, že se tak z velké části děje ve spojení s aplikací Klávesnice Samsung. Všimli si toho nejprve rozhořčení majitelé postižených telefonů jako Galaxy S22, S21, Z Fold 4 či Z Fold 3 a následně problém v tomto směru přiznal i Samsung. A údajně už je i vyřešený.

Moderátor thajské komunity Samsungu přiznal, že po aktualizaci One UI 5.1 se baterie vybíjela rychleji než obvykle. Někteří uživatelé tehdy hlásili zkrácení doby zapnutí obrazovky až o tři hodiny. Společnost Samsung tvrdí, že Klávesnice Samsung spotřebovávala více baterie než obvykle kvůli “dodatečnému kvalifikačnímu procesu (souvisejícímu se samolepkami a emoji)”.

Co to vlastně znamená, se můžeme jen dohadovat. Společnost každopádně vydala během března aktualizaci této aplikace, která problém řeší. Verzí, která by již měla problém řešit, je 5.6.10.31. Pokud máte v mobilu starší verzi a potýkáte se s příliš rychlým vybíjením, aplikaci aktualizujte.

Jak se chová One UI 5.1 ve vašem mobilu?

