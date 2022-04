Poté, co Samsung aktualizoval modely Galaxy A51 a Galaxy A71 na One UI 4.1 se systémem Android 12 se nyní dostává na další tři telefony. Konkrétně jde o modely Galaxy S20 FE (4G i 5G verze) a Galaxy A52s, což je vůbec nejprodávanější telefon v Česku. Na našem webu naleznete také plnohodnotnou recenzi na tento kousek.

Galaxy S20 FE 4G i Galaxy A52s dostávají One UI 4.1

Samsung Galaxy A52s v tuto chvíli dostává aktualizaci v Jižní Koreji a Evropě, což dokazuje i jeden z příspěvků na fóru Samsung Community. Předchozí aktualizace One UI 4.0 přinesla řadě uživatelů nepříjemné problémy, což by právě tato aktualizace měla vyřešit. Můžeme také počítat s březnovými bezpečnostními záplatami. Co se týče S20 FE, přibližně před týdnem jsme v článku zmínili aktualizaci 5G modelu a nyní se dočkává také 4G varianta s čipem Exynos.

Je potřeba počítat s tím, že se aktualizace šíří postupně a tak může nějakou dobu trvat, než se dostane i na váš konkrétní kousek. Každopádně to můžete zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Už máte One UI 4.1 na vašem telefonu?

Zdroj: XDA-Developers