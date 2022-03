Loňská řada Galaxy A52 byla pro jihokorejskou firmou bezpochyby trefou do černého. Nejprve jsme se dočkali modelů Galaxy A52 a Galaxy A52 5G, v srpnu pak Samsung představil vylepšenou verzi Galaxy A52s 5G, kterou jsme pro vás mimochodem recenzovali. Po vybalení z krabičky na nás čekal systém Android 11, na začátku tohoto roku se začala na všechny modely šířit aktualizace na Android 12 s nadstavbou One UI 4. A vypadá to, že právě s ní má velké množství uživatelů problém.

Telefony Galaxy A52 mají problém s Android 12 aktualizací

Už v recenzi jsme si stěžovali na to, že nezřídka dochází k pádům aplikací a trhaným animacím. Rozhodně po stránce softwaru nešlo o žádný super zážitek a Android 12 jej údajně ještě zhoršuje. Plynulost systému a celkový výkon je ještě horší a uživatelé si stěžují také na příliš rychlé vybíjení baterie. Ničemu nepomůže ani zapnutí 60Hz režimu.

Jiní majitelé si stěžují na to, že jim přestal fungovat senzor přiblížení při telefonování, což znamená že si tváří vypnete mikrofon nebo začnete na číselníku cvakat náhodná čísla. Nic příjemného. Samsung na kritiku ještě nezareagoval. Můžeme však očekávat, že problémy vyřeší spolu se systémem One UI 4.1, kterého se všechny telefony pochopitelně také dočkají.

Máte také problémy s Androidem 12?

