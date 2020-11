Robotický vysavač: Chce se vyhnout skříni, nebo vás zrovna špehuje?

Jasně, nadpis zní hodně jako sci-fi upozornění, ale není na něm vlastně vůbec nic nepravdivého. Vědci Nirupam Roy z University of Maryland a Jun Han z National University of Singapore totiž přišli na způsob, jak by mohly moderní robotické vysavač odposlouchávat své majitele. Zjistili, že jsou toho tito oblíbení pomocníci schopní prostřednictvím technologie Lidar (light detection and ranging). Pokud ji neznáte, tak ta je za běžných okolností zodpovědná za laserové mapování místnosti. Pokus, do kterého se pustili, byl založený na tom, že zvukové vibrace rozkmitávající předměty na podlaze mohou být tímto laserem zaznamenány. Experiment se vydařil. Odposlouchávání vysavačem, který samozřejmě vůbec není vybavený mikrofonem, je skutečně reálné.

Vědci nechali v jednom z pokusů v místnosti běžet televizi s vybranými pořady. V druhém pak pouštěli z reproduktoru lidský hlas předčítající číslice. Robotický vysavač upravený tak, aby zachytával vibrace předmětů kolem sebe (odpadkový koš, krabice, taška…), nechali posílat informace přes WiFi do jejich notebooků. Když signál protáhli umělou inteligencí se strojovým učením, 90 % zachyceného zvuku z televize i reproduktorů se podařilo identifikovat a přiřadit.

Pokus tedy prokázal, že teoretický útočník by neměl velký problém odposlouchávání robotickým vysavačem zprovoznit a využívat. A to klidně i vzdáleně z opačného konce světa. Ano, v moderních domácnostech je samozřejmě mnohem více zařízení s o dost vyšším potenciálem pro odposlechy nebo jinou špionáž. Přesto je výsledek tohoto testu zajímavým důkazem a výstrahou, že na první pohled i tak “primitivní” zařízení lze využít ke sbírání citlivých informací.

S trochou nadsázky se dá říci, že v rámci ochrany soukromí můžete klidně třeba naházet do trezoru mobily a chytré reproduktory, ale stejně vás může “dostat” vysavač. Na závěr vzpomeňme na dřívější odhalení z podobné oblasti. Vloni se přišlo na to, že zařízení s hlasovým zadáváním je možné na dálku obelstít laserem.

