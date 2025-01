Tenhle robotický vysavač vám „rukou“ posbírá špinavé prádlo ze země

Roborock Saros Z70 díky své robotické ruce posbírá špinavé prádlo ze země

Rameno osazené kamerou a senzory je fascinující, ale jak funguje v praxi?

Zbylé aspekty výbavy jsou rovněž špičkové, zaujme vysoký sací výkon i dokovací stanice

Ve Spojených státech se v rámci obřího technologického veletrhu CES 2025 představuje řada novinek nejrůznějších kategorií. Neopomenutelnou roli hrají i inovace na poli chytré domácnosti, přičemž se zajímavou vychytávkou přišel třeba uznávaný výrobce robotických vysavačů Roborock. Svou letošní vlajkovou loď osadil pohyblivou rukou, která zvládne sesbírat špinavé prádlo ze země.

Myšlenka zajímavá, ale co využití v praxi?

Tradiční akce typu CES připomínají klání, kde se mezi sebou utkávají výrobci hardwaru – vítězem je obvykle ten, komu se dostane největší mediální pozornosti. Roborocku se to s vysavačem Saros Z70 zatím slušně daří, svou robotickou rukou se přece jenom ještě více přibližuje sci-fi ideálům.

Nápad samotný je určitě zajímavý. Vysavač jezdí po podlaze, jeho ruka se natahuje a ze země sbírá drobné předměty, typicky ponožky nebo posmrkané kapesníčky.

Roborock’s Saros Z70 Comes With a Foldable Robotic Arm | Mashable

Samotný výrobce je přesvědčen, že tato inovace představuje počátek nové éry úklidu. Namísto toho, abyste před vypuštěním vysavače objekty povalující se v potenciální trase robota posbírali sami, si to udělá sám. Jak se má k předmětům chovat, tedy zejména co s nimi má vůbec po jejich detekci udělat, lze nastavit v mobilní aplikaci. Ruka samotná je vybavená kamerou, LED světlem a senzory.

Server The Verge potvrzuje, že Saros Z70 dělá skutečně to, co Roborock slibuje. Je ale přitom nesmírně pomalý. „Během naší ukázky trvalo asi minutu, než se zvedla a přesunula každá ponožka, která se nacházela v jeho dráze,“ uvádí. A to se ani nebavíme o maximální hmotnosti drženého předmětu činící 300 g.

Zamyslet se pak pochopitelně musíme nad tím, kdo robotickou ruku reálně využije. Jasně, pokud se v pátek ráno vrátím z pařby, odhodím špinavé oblečení na zem, jdu si lehnout a další ráno chci před odchodem z bytu uklidit, pak se mi superschopnost modelu Saros Z70 možná bude hodit. V opačném případě se ale ptám: Proč?

Zbytek výbavy je špičkový

Jak se dalo očekávat, zbylé aspekty výbavy robotického vysavače Roborock Saros Z70 jsou neméně působivé. Do oka padne například extrémně vysoký sací výkon 22 000 Pa, s nímž mnohé konkurenty předčí několikanásobně, anebo precizní navigační systém StarSight 2.0 se schopností přesného mapování a rozpoznání 108 různých druhů objektů.

Vysavač mimo jiné láká na systém proti zachytávání vlasů či zvířecích chlupů a výsuvné rameno pro úplné čištění rohů místnosti.

Modelu Saros Z70 samozřejmě nechybí ani funkce mopování, o jeho podložky se přitom stará mimořádně šikovná dokovací stanice. Mop automaticky odstraní a umyje a také se postará o samotný vysavač, který vyčistí, vyprázdní a doplní mu zásobu vody.

Kdy novinka zamíří na trh?

Roborock Saros Z70 bude k dostání letos v červnu, jeho cena zatím nebyla oznámená. Nebál bych se ji však odhadovat na 50 tisíc Kč.

Využili byste takový robotický vysavač?

Zdroje: Roborock, The Verge