Obchod Play je opět bezpečnější! Jaké aplikace označí?

Obchod Play je jednou z nejdůležitějších aplikací v rámci ekosystému Android

Google svůj obchod s aplikacemi vylepšuje neustále, používají jej miliardy lidí

Nejnovější verze Obchodu Play posouvá kupředu jeho bezpečnost

Novinky v aplikaci Obchod Play sledujeme pravidelně. Už několik měsíců čekáme na vzdálenou správu aplikací, kterou vývojáři společnosti Google oznámili už dvakrát, do telefonů se ale zatím tato funkce bohužel nedostala a jsem zvědav, kdy se situaci podaří napravit.

Zásadní pro uživatele je bezpečnost Obchodu Play. Google se samozřejmě snaží kontrolovat všechny aplikace zde umístěné, občas mu ale něco uteče. Kontrolu ale neustále vylepšuje a potvrzuje to poslední verze Obchodu Play, ve které Google více zapojí do hry službu Play Protect. Jak to udělá?



Google Play Protect kontroluje aplikace a průběžně hledá ty, které by mohly být škodlivé. Nově přímo v Obchodu Play budou označeny aplikace, které touto kontrolou neprošly. To samozřejmě nemusí automaticky znamenat, že daná aplikace je škodlivá. Šance je zde ale výrazně vyšší ve srovnání s aplikacemi, kterou kontrolou Google Play Protect projdou.

Samozřejmě, můžete si přečíst recenze dané aplikace, ale kolik lidí ve vašem okolí recenze aplikací v Obchodu Play? V mém okolí prakticky nikdo, maximálně se člověk podívá na průměrné hodnocení. Vlastně jsem docela zvědav, jaké procento aplikací bude tímto způsobem označeno. V ideálním případě by člověk preferoval, kdyby na škodlivé aplikace pro telefony s Androidem v Obchodu Play narazit nemohl vůbec, ale toto zajistit není jednoduché ani pro kolos jako je Google…

Jaké funkce postrádá Obchod Play?

Zdroj: Google