Obchod Play se naučí skvělou věc. Zajímá vás jakou?

Obchod Play je super, jednu funkci ale postrádá

Ocení ji majitelé chytrých televizí nebo hodinek

Na novinku si ještě pár dní počkáme

Obchod Play je nedílnou součástí mobilních telefonů s operačním systémem Android (tedy pokud zrovna nejsou od Huawei) a jeho stávající funkčnost mi vyhovuje. Ale Google se snaží neustále přicházet s dalšími funkcemi. Listopadový update zmiňuje novou a dlouho očekávanou funkci, která zatím v Obchodu Play chyběla. Která to je?

Už vás déle nebudeme napínat, pojďme citovat changelog ze stránek Google, které informují o novinkách v rámci Obchodu Play. Přichází Nová funkce, která pomáhá odinstalovat aplikace na připojených zařízeních. Už teď máte možnost vzdáleně instalovat aplikace do svých zařízení, odinstalace stejným způsobem zatím nebyla možná. Především u televizí by to byla vítaná změna, tam není správa aplikací (vzhledem k omezeným možnostem ovládání) příliš pohodlná a řešit to přímo přes mobilní telefon by bylo mnohem pohodlnější. Sice předpokládám, že speciálně u televizí nedochází k mazání aplikací příliš často, ale proč tento krok neudělat pohodlnější.

Ve svém telefonu už mám nejnovější verzi Obchodu Play, možnost vzdáleného smazání aplikací se mi ale zatím nikde neobjevila. Uvidíme, kdy Google funkci zprovozní a jak nakonec bude vypadat. A především – u jakých zařízení bude možné odinstalace vzdáleně provádět. Určitě bych uvítal, pokud by Google toto zbytečně neomezoval a udělal celý proces co možná nejjednodušší. Novinka se mi určitě líbí více než změny v službě Google Play Protect, která vám bude hlídat aplikace ať chcete nebo ne…

Zdroj: androidheadlines