Nvidia Shield přijde o Android TV 10. Je to smutná zpráva?

Společnost Nvidia oficiálně oznámila, že nebude aktualizovat své multimediální streamovací zařízení Shield na systém Android TV 10. Majitelé tohoto šikovného přístroje se tak budou muset dál spokojit s devátou verzí. Firma toto rozhodnutí obhajuje faktem, že mezi těmito verzemi nedošlo k žádným velkým změnám, pro uživatele by update neměl velký význam a je tedy zbytečné mu věnovat čas.

“Podpora Shieldu stále jede na plné obrátky a jeden velký update jsme měli nedávno. Rozdíly mezi zmíněnými verzemi jsou ale pro uživatele nevýznamné. Android 10 jsme se tedy rozhodli přeskočit,” popisuje oficiální účet Shield@NVIDIA na stránkách podpory.

Nvidia v tomto měsíc starém příspěvku ubezpečuje, že s dalšími aktualizacemi mohou uživatelé zařízení Shield určitě počítat. To prakticky znamená, že by v následujících měsících měla verze systému Android TV poskočit na dvanáctku. Takový update už by byl na zajímavé novinky mnohem bohatější. Zmiňme například domácí obrazovku ve vyšším rozlišení, možnost ladění poměrů stran nebo blokaci kamery či mikrofonu.

Jak jste spokojení s Nvidia Shield?

Zdroj: Nvidia