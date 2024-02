Nejkrásnější bílý telefon? Mrkněte na jednoho z favoritů!

Bílá barva mobilním telefonům sluší a není divu, že na ni výrobci často sází

Vybrat nejkrásnější bílý telefon není vůbec jednoduché, o tento post soupeří řada strojů

Jedním z nejnovějších zájemců je Nubia RedMagic 9 Pro, které bílá barva moc sluší

Bílé telefony jsou krásné a pokud se k tomu navíc přidají kvalitní materiály, výsledek může vypadat fantasticky. Několik let jsem používal Huawei P40 Pro+ v bílém provedení, jehož záda jsou z prakticky nezničitelné keramiky. Telefon pořád vypadá nádherně, radost pohledět.

V loňském roce si mě dokázalo podobně získat Xiaomi 13 Pro, u tohoto mobilního telefonu výrobce rovněž bílou barvou nešetřil a výsledkem je nádherný přístroj. Přesuňme se ale do roku 2024, pravděpodobně nejvýkonnějším strojem v bílé barvě je nyní Nubia RedMagic 9 Pro. Je krásná!

Nubia RedMagic 9 Pro se mi líbí už od oficiálního představení. Atraktivní (až bychom mohli říci agresivní) design, výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 společně se spoustou operační paměti. Výrobce navíc už několik let ukrývá přední fotoaparát přímo do displeje, ten není narušený žádným výřezem nebo průstřelem. Výsledek vypadá perfektně… Ano, Nubia RedMagic 9 Pro není nejlepším fotomobilem současnosti a nenabízí nejlepší podporu, ale z pohledu designu je to paráda.

Limitovaná bílá verze pak vypadá ještě lépe, sami se ostatně můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Telefon v této barvě byl oficiálně představený v Číně už před několika týdny a je pravděpodobné, že na globální trh se bílá verze vůbec nedostane. To je za mě obrovská škoda, telefonu to zkrátka sluší. Ostatní barevné verze mají rovněž svoje kouzlo a nevypadají špatně, ale bílá verze by pro mě byla volbou číslo jedna.

Jaký je podle vás nejkrásnější bílý telefon?

Zdroj: sparrowsnews