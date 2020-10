Samsung ve spolupráci s výzkumníky z univerzity ve Stanfordu vyvinul nový typ OLED displeje s naprosto šílenými parametry. Při jeho použití ve virtuální realitě možná zapomenete, že se koukáte do simulace. Kdy dosáhneme dokonalé úrovně simulace obrazu a co tomu zatím brání?

Samsung potvrzuje svoji pozici v oblasti vývoje a výroby displejů. Oznámil, že vyvinul technologii, díky které je možné vyrobit displeje s jemností 10 000 ppi. Dnešní optikou se jedná o naprosto nepředstavitelnou hodnotu. Jemnost většiny displejů mobilních telefonů se pohybuje mezi 400 – 500 ppi. Displeje používané pro VR headsety, jako nedávno uvedený Oculus Quest 2, na tom nejsou o tolik lépe. Zatím co další navyšování rozlišení u displejů mobilních telefonů nám už mnoho výhod nepřináší, tak v oblasti virtuální reality by se jednalo o naprostý průlom. Lepší představu, co nový typ OLED displeje od Samsungu umožňuje si uděláme z tohoto příkladu. Mobilní telefon s displejem 6“ by mohl mít rozlišení 32K (30,720 x 17,280), ale stále by se jednalo displej s jemností „jen“ 6000ppi.

V nejbližší době, ale VR headsety s novým typem OLED displeje od Samsungu nelze očekávat. I pokud by Samsung byl schopný převést brzy tuto technologii do masové výroby, tak zde zůstává jedna velká otázka. Zatím totiž neexistují natolik výkonná GPU, která by je dokázala „krmit“ obrazem. Dokonce ani pokud se bavíme i výkonných desktopových GPU a o mobilních čipech ani nemluvě.

Jak důležitá je pro vás jemnost displeje?

Zdroj: androidauthority