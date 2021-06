Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) představil zajímavý prototyp, který by v budoucnosti mohl změnit trh s fitness trackery. Korejská společnost ukázala náplast s OLED displejem a celou řadu senzorů. Za několik let bychom tak mohli pro sledování sportovních aktivit využívat obdobné chytré náplasti namísto chytrých náramků. Netradiční je vysoká ohebnost takové náplasti.

Chytrá náplast s OLED displejem funguje jako fitness tracker

Náplast se umísťuje na vnitřní stranu zápěstí, aby zůstal displej poměrně rovný a tedy čitelný. Náplasti však nevadí ani různé ohýbání. Vyroben je z polymerní směsi s vysokou elasticitou a modifikovaným elastomerem. Představený prototyp vydržel více než 1000 natažení a dokáže se natáhnout až o 30 procent. Samsung uvedl, že se jedná o první podobnou technologii a už i v současné době dokázali do náplasti integrovat většinu známých senzorů, které můžeme znát například z chytrých hodinek či náramků.

To však neznamená, že bychom brzy na trhu viděli finální verzi podobné chytré náplasti. Samsung ještě musí zapracovat na rozlišení OLED displeje, vylepšit roztažitelnost a zlepšit přesnost senzorů. Kromě využití jako sportovní tracker, by se v budoucnosti mohly takové náplasti používat k monitorování pacientů s určitými nemocemi anebo také kojenců.

Zdroj: gsmarena.com