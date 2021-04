Microsoft právě aktualizoval uživatelské rozhraní pro aplikace OneDrive a Bing. Je to už poněkolikáté co právě OneDrive mění svůj vzhled, ovšem nyní se jedná spíše o drobné změny. Tou hlavní novinkou je bezesporu podpora Google Chromecast.

Nové uživatelské rozhraní pro OneDrive a Bing

Nově si tak můžete přes Chromecast pouštět obsah vašeho úložiště na podporovaná zařízení. Dělá se to jednoduše a tak jak byste očekávali. Stačí otevřít libovolnou fotografii či video a v rohu by se vám měla zobrazit ikonka Chromecastu. Poté co na ni klepnete stačí vybrat některé z dostupných zařízení a můžete začít streamovat. Dále stojí za zmínku, že na kartě Home máte nyní zobrazeny vaše poslední položky s posledními zobrazenými soubory. Můžete tak jednoduše začít tam, kde jste v minulosti skončili.

OneDrive nyní podporuje také skenování, což se může určitě hodit. Aplikace Bing pak prošla vizuální úpravou, kterou můžete vidět na screenshotu. K několika funkcím nyní máte snadnější přístup a aplikace působí přehledněji.

