Další Samsung “špunty” mají mít jméno BudsX a nevídané funkce

Není to dlouho, co jsme o dalších připravovaných bezdrátových sluchátkách od Samsungu psali s ohledem na jejich design. Jak to tak zatím vypadá, mohly by mít tvar připomínající fazole. A v posledních pár dnech se ke sluchátkům objevily další zajímavé informace. Konkrétně jejich jméno a také funkce, které jsou pro sluchátka velmi neobvyklé. Možná dokonce nevídané. Co se týká jména, tak jeden z dřívějších registračních dokumentů odhaluje, že nové “špunty” od firmy Samsung ponesou nejen produktové číslo SM-R180, ale také marketingové označení Galaxy BudsX.

Z pohledu funkcí se pak prý můžeme těšit na malou revoluci. Nově registrovaný patent u USPTO (United States Patent and Trademark Office) hovoří například o integrovaném přehrávači MP3 skladeb, který by měl fungovat i bez spojení s telefonem. To samo o sobě ukazuje na přítomnost úložiště a nějakého procesoru přímo ve sluchátkách. Přehrávání uložené hudby by přitom údajně nemuselo být jedinou úlohou daného CPU. V kombinaci se senzory by měly nové “špunty” Samsung Galaxy BudsX předávat telefonu informace o některých sportovních či zdravotních metrikách. Podobně jako u chytrých hodinek a náramků. To by byl opravdu zajímavý pokrok pro segment bezdrátových sluchátek. Kromě toho se má objevit také několikrát probírané potlačování šumu. Galaxy BudsX by měla přijít současně s telefonem Note20 a podle interních zdrojů z firmy budou stát maximálně 140 dolarů.

Co myslíte? Budou toto všechno sluchátka umět?

Zdroj: sammobile, USPTO