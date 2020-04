Je libo fazole? Rendery nastiňují novou podobu Galaxy Buds

Jihokorejský Samsung už údajně pilně pracuje na nových bezdrátových sluchátkách. Sice teprve v únoru uvedl na trh Galaxy Buds Plus, ale na podzim bychom se prý mohli s příchodem telefonů Galaxy Note 20 dočkat další verze. Spekulace založené na různých únicích naznačují, že se firma vydá po stránce designu velmi zajímavým směrem. Redakce německého portálu Winfuture přišla s informací, že nová sluchátka Galaxy Buds by měla mít tvar jako fazole. A podložila to hned úplně prvními neoficiálními rendery k tomuto produktu.