O tom, že EA připravuje další hru ze série Need for Speed určenou výhradně pro operační systémy Android a iOS kolují internetem spekulace již delší dobu. Nyní jsme se však konečně dočkali něčeho hmatatelnějšího, než jen spekulací. Na internet uniklo video z rozpracované verze. A my musíme uznat, že se na nové mobilní Need for Speed začínáme těšit.

Připravované mobilní Need for Speed na prvním videu

Zmíněné video sice kvalitou zrovna neoplývá, nicméně i tak z něj lze usuzovat, že minimálně po grafické stránce bude nové mobilní Need for Speed vypadat skvěle. Na videu můžeme vidět trojici aut – McLaren F1, Lamborghini Aventador SVJ a Lamborghini Gallardo a také prostředí. To by mělo vycházet ze zatím posledního “velkého” Need for Speed pro PC a konzole – Heat. V mobilní hře bychom se tak měli podívat do slunného pobřežního města inspirovaného Miami. Dle leakera by se pak jízdní model měl podobat (nepříliš úspěšnému) free to play MMO Need for Speed Edge. Zahrnuty přitom budou pro mobilní závodní hry typické driftovací boosty.

Need for Speed 2022 Asian mobile game. Leaked.

Předpoklad slibné vizuální stránky pak potvrzuje také informace o použití Unreal Enginu 4 od Epicu a ve hře by mělo být zahrnuto také střídání dne a noci. Zda za ním bude stát podobný propracovaný systém jako v případě již zmíněného Need for Speed Heat však momentálně netušíme. Na hře pak pod dohledem Electronic Arts mají pracovat velezkušení vývojáři mobilních her z TiMi Studios. Ti mají na svém kontě hity jako Call of Duty: Mobile, PUBG: Mobile, Pokémon: Unite či Arena of Valor. Na závěr pak dodejme snad jen, že pokud vás nové mobilní Need for Speed nadchlo a nemůžete se dočkat, můžete si čekání zkrátit hraním free to play Need for Speed No Limits. Pokud však raději zaplatíte jednorázově za plnohodnotnou hru, musíte na mobilech vzít za vděk staršímu Need for Speed Most Wanted. U nově připravovaného titulu bychom si však velké naděje, že se vyhne populárnímu free to play modelu nedělali.

