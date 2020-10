V roce 2021 se změní energetické štítky spotřebičů. Takto budou vypadat

Vyznáte se v současných energetických štítcích na elektrospotřebičích a máte pocit, že jsou srozumitelné? Nebo je považujete za matoucí a hodné změny? Pokud jste odpověděli kladně na druhou otázku, určitě vás potěšíme. Od příštího roku se začne jejich podoba měnit. Důvodem je zastaralý a již nevyhovující formát označování jednotlivých tříd. Ano, tušíte správně, máme na mysli hlavně znaky + přidávané k třídě A. Výrobci k údajům navíc často přidávali vlastní procentuální vyjádření, o kolik je produkt úspornější než tato třída zaručuje. Celé měřítko bylo zkrátka už nějakou dobu vychýlené. Nové energetické štítky budou zaváděny v několika vlnách a ta první nastane 1. března 2021. Už od letošního podzimu se ale budou používat dva druhy naráz.

Fáze zavádění nových štítků

od 1. března 2021 : chladničky a mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje

: chladničky a mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje od 1. září 2021 : světelné zdroje

: světelné zdroje v dalších letech: bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace

Od 1. listopadu letošního roku budou výrobci do balení výrobku přikládat jak současný štítek, platný do 28. února 2021, tak nový platný od 1. března 2021. Z důvodu snadnějšího přeštítkování na prodejnách. Od 1. března 2021 bude u výše vyjmenovaných výrobků uvedených na trh EU dodáván v balení pouze štítek nový. Přechodné období, kdy se musejí produkty v první vlně přeštítkovat kompletně, bude mezi 1. a 18. březnem. To se týká hlavně kamenných prodejen.

Nové energetické štítky zaváděné v roce 2021

Jak bude nový štítek vypadat a jaké ponese informace? Bude zavedena jednotná škála mezi písmeny A až G pro každou skupinu produktů. Je důležité zmínit, že drtivá většina současně nejúčinnějších spotřebičů bude při nejlepším v kategorii B. Důvod je jasný: Aby byl prostor pro další vývoj a inovace. Je potřeba předem vytvořit kapsu pro novější a úspornější produkty. Novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něho bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.

Zdroj: TZ Applia