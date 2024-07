LIDL začal v Německu prodávat balkonovou elektrárnu za vynikající cenu

Systém je složen ze dvou solárních panelů a střídače od EcoFlow

U nás se bohužel prodávat nebude, ale pokud bydlíte v pohraničí…

Německá pobočka obchodního řetězce LIDL přichází s lákavou nabídkou pro všechny, kteří chtějí šetřit na účtech za elektřinu. Od 18. července (tedy od dnešního dne) bude v prodejnách po celém Německu k dispozici balkonová fotovoltaická elektrárna VALE za 299 eur (asi 7 500 Kč), což představuje 50% slevu oproti doporučené maloobchodní ceně. Nutno ale dodat, že maloobchodní cena je v tomto případě dosti přehnaná. Za 299 eur jde však o fajn koupi. V minulosti jsme vás o jedné fotovoltaice z LIDLu informovali, tahle je ale poněkud komplexnější.

Co je vlastně balkonová elektrárna a jak funguje?

Jde o miniaturní fotovoltaický systém, který se skládá ze dvou solárních panelů a mikroměniče (střídače). Solární panely přeměňují sluneční záření na elektrickou energii, kterou mikroměnič upravuje tak, aby ji bylo možné použít v běžné domácí síti. Stačí jej zapojit do jakékoliv zásuvky ve vaší domácnosti a okamžitě začne dodávat elektřinu vašim spotřebičům.

Co nabízí balkonová elektrárna VALE?

Srdcem tohoto systému z LIDLu jsou dva monokrystalické solární panely CEC6-54MHV, každý s výkonem 415 W. Panely mají celočerné provedení a rozměry 1722 x 1134 x 30 mm a výrobce na ně poskytuje 12letou záruku na materiál a 25letou záruku na výkon. O převod stejnosměrného proudu na střídavý se stará střídač EFWN511 od společnosti EcoFlow. Ten je vybaven Wi-Fi a Bluetooth modulem, díky čemuž jej můžete ovládat pomocí mobilní aplikace. V případě potřeby lze jeho výkon softwarově omezit z 800 W na 600 W.

Systém můžete napojit i na pořádnou baterku. EcoFlow totiž nabízí i šikovné úložiště energie (některé z nich jsou k vidění v Praze na showroomu, kam se vydal jeden z členů naší redakce), můžete si vybrat kapacitu až 5 kWh. Co to pro znamená? Vaše solární elektřina nebude užitečná jen když praží slunce. S baterkou můžete svůj spotřebič napájet i večer nebo v noci. Takže zatímco vy budete spát, vaše lednice může vesele chladit díky sluneční energii, kterou jste si přes den naspořili.

Proč si pořídit balkonovou elektrárnu?

Hlavním důvodem je samozřejmě úspora na účtech za elektřinu. Podle výrobce dokáže systém VALE vyrobit až 800 kWh elektřiny ročně. To sice nepokryje celou spotřebu průměrné domácnosti, přesto může výrazně snížit náklady za energie. Podle dat ČEZu z roku 2023 spotřebuje průměrná česká domácnost okolo 3 500 kWh ročně, takže pokud je schopna fotovoltaika opravdu vyrobit deklarovaných 800 kWh, můžete pokrýt téměř čtvrtinu spotřeby.

Je tu ale háček…

Bohužel, tato lákavá nabídka je zatím dostupná pouze v Německu. Český LIDL podobnou akci zatím nechystá. Pokud ale bydlíte v pohraničí, můžete zkusit štěstí v německých pobočkách.

Než se vrhnete do nákupu jakékoliv balkonové elektrárny, je dobré si uvědomit, že v Česku to není tak jednoduché jako v Německu. Náš energetický trh je přísně regulován a připojení fotovoltaiky do sítě má svá pravidla. Především je nutné získat stavební povolení k připojení od distributora, přesahuje-li výkon 50 kW. Proč? Když vaše solární panely vyrábí více, než spotřebujete, přebytečná elektřina se vrací do sítě. Tomu se říká „přetoky“ a ty jsou u nás přísně hlídané. Pokud byste překročili povolený limit dodávek do sítě, hrozí vám tučná pokuta. Distributoři totiž nemají rádi neohlášené zdroje energie ve své síti.

