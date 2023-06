Lidl prodává extra levnou fotovoltaiku na balkón

Po dokoupení dalších panelů můžete získat výkon až 600 W

Základní sada vychází v přepočtu na 5 200 korun

Fotovoltaiku má většina z nás spojenou s rodinnými domy, ale díky šikovným řešením, které jsou na trhu už několik let není problém si ji umístit klidně i do bytu, třeba na balkón. Jedno z nich prodává na svém e-shopu také německý Lidl. Kromě poměrně snadné instalace a možností propojení s aplikací se Balkonová elektrárna PARKSIDE vyznačuje také nízkou pořizovací cenou.

Základní sada obsahuje jeden solární panel s výkonem 150 wattů, avšak není problém si dokoupit další tři panely. Získáte tak výkon až 600 wattů. Stojí za zmínku, že tento solární panel je odolný vůči povětrnostním vlivům a má hliníkový rám. Lidl poskytuje 25letou záruku na výkon a 10letou záruku na solární modul jako takový.

Startovací sada obsahuje všechny potřebné součástky pro instalaci. Nechybí tedy samozřejmě solární panel, střídač s WLAN modulem, připojovací kabel ani zásuvka. Díky aplikaci Lidl Home můžete sledovat různé údaje, jako je výstupní napětí, proud, výkon ve wattech, počet hodin slunečního svitu za den a další.

Je důležité poznamenat, že tato balkonová elektrárna z Lidlu zatím není dostupná v Česku z důvodu legislativních omezení. V Česku je energetický trh regulován a získání povolení k připojení fotovoltaických systémů do distribuční sítě je podmíněno dodržením určitých předpisů. Při dodávce elektřiny do sítě dochází ke kompenzaci odebírané a dodávané energie, a pokud by byl překročen povolený limit, mohlo by to vést k technickým problémům v síti. Navíc byste kvůli nepovoleným přetokům zaplatili slušnou pálku.

Navíc v Česku jsou dotace na fotovoltaické systémy určeny především pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), firmy a domy. Jednotlivci mohou získat dotaci pouze tehdy, pokud se domluví se svým SVJ.

Malá elektrárna z Lidlu je k dispozici za cenu 219 eur za základní sadu (asi 5 200 korun) s jedním panelem. V tuto chvíli je vyprodaná, ale dá se očekávat, že ji prodejce zase brzy naskladní. Její instalaci bychom spíše nedoporučili. Snad pouze v případě, že víte co děláte a dokážete se vypořádat s výše uvedenými problémy. Snad se situace brzy změní a budeme si moci podobné vychytávky instalovat do domácností i v České republice.

Jak se vám zamlouvá fotovoltaika z Lidlu?

