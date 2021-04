Google chce, aby bezdrátová sluchátka na Androidu fungovala stejně dobře jako AirPods na iPhonu. Velmi pohodlné a jednoduché používání bezdrátových sluchátek zajistilo AirPods obrovskou oblibu po celém světě. Dožene nová verze technologie Android Fast Pair konkurenci?

Apple téměř před pěti lety odstranil z iPhonu audio konektor Jack 3,5“ a nabídnul uživatelům vlastní sluchátka AirPods. Google se už v minulosti snažil na Android přinést podobně vyladěný proces párování a používání pro bezdrátová sluchátka. Nová verze technologie Android Fast Pair to teď dotahuje téměř k dokonalosti. V rámci aktualizace Google Play Services dorazí do telefonů aktualizace Android Fast Pair, která si vzala ten nejlepší příklad z řešení od Applu.

The new Fast Pair experience on #Android is here. With an updated, easier-to-use layout, see how it makes connecting Bluetooth devices to 100+ devices from partners like @JBLaudio and @SonyElectronics more simple and convenient all with a single tap. pic.twitter.com/cWuMMcATrP

— Android (@Android) April 13, 2021