Nejlepší Android launcher mění majitele. Uživatelé utíkají

Je to shodou okolností jen pár hodin, co jsme vás informovali o vydání Nova Launcheru v beta verzi 8.0. A hned je tu další velmi významná novinka, která se tohoto populárního (dle mnohých žebříčků úplně nejpopulárnějšího) alternativního Android prostředí pro organizaci a spouštění aplikací týká. Zakladatel projektu Kevin Barry oznámil, že jeho dílo bylo oficiálně prodáno do rukou společnosti Branch. Ačkoli Barry zůstává ve vedení vývojářského týmu, panují obavy z další budoucnosti Nova Launcheru.

Firma Branch se totiž mimo jiné věnuje analýze dat a zpracování informací o uživatelském chování, takže logicky vyvstává otázka, zda a jak moc hodlá své podnikání podpořit skrze extrémně populární launcher. I když se v oficiálním oznámení hovoří o pokračující ochraně soukromí, v diskuzích na internetu už se to hemží zklamanými komentáři a výzvami k neaktualizování na další verze či dokonce úplnému opuštění Nova Launcheru. Možná jde o přehnané reakce, ale to ukáže až čas. Víme, jak podobné akvizice umí s původně šlechetnou myšlenkou zatočit.

Jak nyní vnímáte Nova Launcher?

Zdroj: droid-life