Vychází Nova Launcher 8.0 beta. Co je nové a jak to zkusit?

Populární Nova Launcher brzy čeká vydání nové generační verze. Vývojáři jednoho z nejoblíbenějších alternativních vizuálních a organizačních prostředí pro systém Android poslali “do světa” testovací betu s řadovým označením 8.0. Připravovaná osmá generace staví na základech prostředí Launcher3 ze systému Android 12L, přesto se Nova Launcher 8.0 rovnou chystá na spolupráci s třináctým Androidem.

Novinky v Nova Launcher 8.0 beta

– Material You – Vlastní barevná schémata založená na barvách tapet

– Přepracované nastavení Nova

– Nová gesta přejetí po ploše doleva/doprava

– Zarovnání spodních složek

– Přepracováno na Launcher3 Android 12L

– Opravy systému Android 13

Využití Androidu 12L značí, že bude aplikace schopná lépe posloužit také na velkých a ohebných displejích. Mezi další okamžitě viditelné novinky patří využití dynamického prostředí Material You. Pokud se chcete do beta programu dostat, přidejte se do kanálu Nova Launcheru na Discordu, kde vás do něj pustí přímo vývojáři. Ti už na základě prvních připomínek testerů vydali verzi 8.0.1.

Zdroj: 9to5