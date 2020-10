OnePlus chystá powerbanku. Jakou bude mít kapacitu a kolik bude stát?

Zbývá jen pár hodin do chvíle, než čínská společnost OnePlus ukáže další podzimní novinky pro tento rok. Kromě mobilu ve verzi 8T či sluchátek Buds Z se podle aktuálních zákulisních informací dočkáme například i powerbanky. Ta by měla podle tipéra zvládat rychlé 18W nabíjení a mít kapacitu 10 000 mAh. Není to tedy žádný obr, ale slušný kompaktní kousek. Tomu odpovídá také design, který je velmi elegantní a skoro připomíná vzhled telefonu. Nová 10 000mAh OnePlus powerbanka by měla přitom disponovat třemi porty. Najdeme na ní 2x USB-A a jeden USB-C konektor, který bude vstupní i výstupní.

Jak průměrné parametry naznačují a jak se dalo i od OnePlus čekat, nová 10 000mAh powerbanka bude i dost levná. Pro Indii by měla být údajně nastavena cena mezi 1200 a 1400 rupiemi. To je v přepočtu cca 380 – 440 Kč. Zatím není vůbec jasné, jestli tento energetický pomocník vyrazí i někam jinam než do Indie, ale můžeme doufat. Vypadá dobře, parametry nejsou špatné a cena je fajn.

Máte powerbanku? Jak “velkou”?

Zdroj: aheadlines