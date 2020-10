OnePlus 8T na oficiálních snímcích. Jak se vám líbí?

OnePlus představí svůj model 8T sice až 14. října, ovšem již nyní jej můžeme vidět na oficiálních snímcích. Před nedávnem společnost vydala teaser trailer, který odhalil zadní stranu. Díky JD.com však uniká i přední a boční strana a design telefonu tak známe s předstihem.

OnePlus 8T na oficiálních snímcích

Již na první pohled je vidět, v čem se bude od předchozí generace telefon lišit. Oproti OnePlus 8 totiž nabídne plochý OLED panel, průstřel v levém horním rohu pak zůstává, stejně jako hardwarová tlačítka. Kromě fotek zveřejnil server JD.com také klíčové specifikace. Telefon bude disponovat 120 Hz displejem, 65 W rychlým nabíjením, čtyřmi fotoaparáty a tělo má být tenké a lehké. Telefon má vážit 188 gramů a má být pouhých 8,4 mm tlustý.

Jediné, co prodejce nezveřejnil je cena. Dle spekulací se má pohybovat někde mezi 550 a 750 eury (15 000 – 20 300 korun). Na to si však budeme muset počkat až do středy, kdy bude telefon oficiálně představen.

