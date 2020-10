Už víme téměř vše o sluchátkách OnePlus Buds Z. Ta cena bude super

Čínská firma OnePlus má v plánu 14. října představit hned několik nových produktů. Mělo by jít o dva telefony střední třídy a také minimálně jedna sluchátka. A na ta se teď zaměříme, jelikož k nim uniklo velké množství informací. Už z dřívějška víme, že se mají jmenovat Buds Z a výbavou i cenou budou pod úrovní původních Buds. Uniklé parametry k OnePlus Buds Z vypadají velice slibně na to, kolik mají sluchátka podle odhadů nakonec stát.

Po stránce designu půjde asi opět o velmi podobnou “kopii” Air Podů, tentokrát se máme dočkat i silikonových špuntů. I když se firma snažila cenu srazit co nejvíce dolů, dojde údajně i tak na aktivní potlačení hluku, ochranu IP55 nebo zvuk Dolby Atmos. Samotná sluchátka mají vydržet hrát pět hodin, s pouzdrem dvacet. Tři hodiny poslechu přitom údajně zajistí pouhých deset minut nabíjení. No a ta cena? Ta mezi uniklé parametry nepatří, ale odhaduje se, že OnePlus Buds Z budou stát kolem 50 dolarů. To je v přepočtu asi 1200 Kč, což je velmi lákavé.

K dostání by měly být minimálně dvě barevné varianty – bílá a šedá (stříbrná). Hmotnost jednoho sluchátka má činit příjemných 4,35 gramu. Kromě nových TWS (skutečně bezdrátových) sluchátek by mělo OnePlus ukázat i nového pokračovatele v řadě Bullets Wireless Z. Půjde prý o variantu Bass Edition, jejíž název hovoří za vše.

Kolik stála vaše sluchátka, která nosíte?

Zdroj: pharena