Nothing Phone (3a) dostane skvělou vychytávku. Můžete ji znát z nových iPhonů

Britská technologická značka Nothing před nedávnem oznámila, že 4. března plánuje uvést nový chytrý telefon Phone (3a). Očekávaný model střední třídy podle nedávného úniku přinese o fotoaparát více, než měl předchůdce. Přibýt by konkrétně měl teleobjektiv, což nasvědčuje tomu, že se Nothing hodlá více zaměři na fotografování, které dosud nebylo jeho nejsilnější stránkou. Využije k tomu i další šikovnou vychytávku.

Nothing v pondělí na sociální síti X publikoval příspěvek s obrázkem zachycujícím dvě tlačítka na bočním rámu telefonu a popiskem „Your second memory, one click away“ (v překladu „Od vaší druhé paměti vás dělí jedno kliknutí“). Tím zcela jednoznačně naráží právě na fotografování, a když se tato reference spojí s obrázkem tlačítka, může to snad znamenat jen jedno: Nothing Phone (3a) nabídne vlastní iteraci Capture Buttonu.

Your second memory, one click away.



O tlačítko spouště projevilo zájem vícero výrobců Android telefonů poté, co jej loni v září předvedl Apple u nové generace iPhonů. Ne že by jej v historii žádný konkurenční smartphone neměl, ale jablečnému kolosu se zkrátka povedlo někdejší myšlenku oživit.

Osobně bych nepředpokládal, že bude tlačítko spouště u Nothing Phone (3a) tak inteligentní jako u iPhonů, jelikož půjde o levnější produkt s jinou cílovou skupinou. U novinek od Applu má Capture Button dotykovou plochu, která značně rozšiřuje možnosti využití.

Nothing Phone (3a) by mohl dorazit s cenovkou do 10 tisíc Kč, konkurovat tedy bude třeba nedávno uvedené řadě Xiaomi Redmi Note 14 nebo nadcházejícímu Samsungu Galaxy A56 5G. Dle nedávného úniku nabídne čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 či 6,8” AMOLED displej s FullHD+ rozlišením a 120Hz frekvencí. Výbavě jsme se blíže věnovali v samostatném článku.

