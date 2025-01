Tenhle Nothing má naběhnuto na hit. Do střední třídy přinese super výbavu, rozhodne jen cena

Reklama

Nothing do toho pořádně řízne. Jak sama značka oznámila, v březnu představí nové smartphony, a kromě vlajkového modelu Phone (3) se ve stejný den zřejmě dočkáme i levnějšího Phone (3a). Ten vdechne svěží vítr do střední třídy, kde zazáří svou výbavou. Podle čerstvého úniku vypadá famózně, o všem tedy rozhodne jen cena.

O údajných specifikacích Nothing Phone (3a) informoval na sociální síti X účet @gadget_bits. Telefon, který prý nese modelové číslo A059, má být poháněn čipsetem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, který nalezneme také uvnitř nedávno vydaného Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Pod kapotou se také máme setkat s 5 000mAh baterií, již údajně půjde nabíjet 45W výkonem.

Velmi dobře vypadají i fotoaparáty. Kromě 50Mpx hlavního snímače, jenž velmi pravděpodobně nabídne optickou stabilizaci obrazu, se prý můžeme těšit na 50Mpx teleobjektiv, byť pouze s 2násobným optickým zoomem. Třetím objektivem má být ultra širokoúhlá kamera s nižším rozlišením 8 Mpx.

Součástí výbavy prý bude i 6,8″ AMOLED displej s rozlišením FullHD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, 32Mpx selfie kamera, NFC čip a světla na zadní straně, která budou nedílnou součástí atypického vzhledu telefonu. Po systémové stránce údajně máme počítat se systémem Android 15 a nadstavbou Nothing OS 3.1.

Nejasnosti kolem kamer

V diskuzi pod příspěvkem se objevil komentář, který některá původní tvrzení vyvrací. Dle jeho autora dostane Nothing Phone (3a) 50Mpx ultrašíro, 50Mpx selfie kameru, 50W nabíjení a optickou stabilizaci pro teleobjektiv. Účet stojící za původním příspěvkem na to velmi stroze odpověděl „Ne“.

Ačkoliv se některé detaily týkající se Nothing Phone (3a) ještě musí vyjasnit, telefon se jeví vcelku ambiciózně. Oproti předchůdci podle všeho nabídne teleobjektiv a modernější čip, přičemž chybět by snad neměla ani softwarová vylepšení související s AI. Pokud se výrobci povede dobře nastavit cenu, půjde o zajímavou alternativu pro levná Xiaomi se systémem plným bloatwaru.

Jak se na nové telefony od Nothing těšíte vy?

Zdroje: X, Gizmochina