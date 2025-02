Samsung Galaxy A56 může být pořádně chytrá střední třída. Zřejmě překvapí novými AI funkcemi

Reklama

Samsung brzy oficiálně přinese na trh nedávno představenou řadu Galaxy S25, která letos ve velkém vsadila na softwarová vylepšení v čele s umělou inteligencí. Chytřejším by se díky AI vychytávkám mohl stát i očekávaný model střední třídy Galaxy A56 5G, jehož debut nejspíš připadne na dosud neznámý březnový den.

Umělá inteligence je v technologickém světě žhavým trendem, jehož se rychle chytili i výrobci chytrých telefonů. Kdo nyní u prezentace svého nového produktu tento pojem nezmíní alespoň pětkrát, je v podstatě za divného. Pokročilé vychytávky spoléhající na AI přitom nejsou výsadou drahých smartphonů – neopomenutelné lákadlo představují i ve střední, nebo dokonce nižší třídě. Se sadou funkcí známou jako Awesome Intelligence by na tom mohl být stejně i Galaxy A56 5G.

Render telefonu Samsung Galaxy A56

Zatímco nejdražší modely Samsungu se pyšní Galaxy AI, střední třída by mohla dostat balíček funkcí označený jako Awesome Intelligence. Samsung si tento název totiž nechal zaregistrovat jako ochrannou známku ve Spojených státech, Evropě i Jižní Koreji.

Přestože jsme se z registračních dokumentů nic nedozvěděli, samotné označení Awesome Intelligence nám dává dost jasně najevo, o co by se mohlo jednat. Výraz „Awesome“ totiž Samsung dlouhodobě používá právě ve spojení s řadou Galaxy A, a to v nejrůznějších propagačních materiálech nebo v názvech jednotlivých barevných variant, a „Intelligence“ s nejvyšší pravděpodobností odkazuje na AI (podobně jako třeba u Apple Intelligence).

Jaké novinky sada Awesome Intelligence přinese, můžeme pouze spekulovat. Pravděpodobně nebude dosahovat takových kvalit jako Galaxy AI, ale pokud se ji Samsungu povede dobře prodat, mohla by ovlivnit celkový úspěch Galaxy A56 5G (popřípadě Galaxy A36 5G nebo dalších telefonů, které ji dostanou).

Jak se na Samsung Galaxy A56 těšíte vy?

Zdroj: Notebookcheck