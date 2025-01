Známe oficiální datum příchodu nejlepšího modelu Nothing Phone. Čím bude tahle vlajka výjimečná?

Reklama

Nothing zaujal svými neotřelými mobilními telefony, u nichž se nebojí experimentovat jak s rozvržením displeje, tak i se zadní stranou. Naposledy zaujal třeba svítícími zády Nothing Phone (2) nebo spojením se svými fanoušky a stvořením speciální edice Nothing Phone (2a).

Teď už se nějakou dobu spekuluje o chystaném Nothing Phone (3), který má být vlajkovou lodí této značky. A ačkoliv firma ještě nepotvrdila, že se v nejbližší době dočkáme právě téhle novinky, tak nyní oznámila, že nám představí svůj top model (což může být právě zmiňovaný Nothing Phone (3)). Na svém účtu na sociální síti X už oznámila i datum celosvětové premiéry.

V březnu bude jasno

Nothing nás láká tajnůstkářským sedmivteřinovým videem, v němž je k vidění jen malý kousek zadní části chystaného mobilu. Další detaily nepřidává – pouze jasnou informaci, že k představení dojde 4. března v 11:00 hodin našeho času.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Budeme se tedy muset nechat překvapit. Nothingu se zatím veškeré specifikace daří držet pod pokličkou a naznačil jen velký důraz na umělou inteligenci a inovace v uživatelském rozhraní. Podle některých informací by mohlo jít ale o špičkový model, který by mohl konkurovat i současným vlajkám.

Co soudíte o modelech společnosti Nothing?

Zdroj: X, GSMArena