Nothing spojil síly s fanoušky! Výsledkem bude svítící telefon

Chystá se speciální edice Nothing Phone (2a)

Design telefonu navrhovali fanoušci společnosti Nothing

Mobil Community Edition se světu ukáže 30. října

Telefony od společnosti Nothing jsou na první pohled výjimečné. I když se uvnitř nich ukrývá starý dobrý Android, tak designově se snaží výrazně odlišovat od konkurenčních značek. A to jak grafickým uspořádáním displeje, tak i samotným designem telefonů.

Teď se ovšem chystá něco úplně speciálního. Společnost Nothing zhruba před 7 měsíci vyhlásila soutěž, v níž požádala své příznivce o návrhy nového designu telefonu. Ten ponese název Community Edition a k vyhlášení dojde už 30. října. Vybrány nakonec byly 4 nejzajímavější návrhy a Nothing je skloubila do jednoho produktu. Ten sice ještě nepředstavila, ale přesto už ledacos naznačila.

Světélkující záda a tapety

O tom, že se chystá něco výjimečného, už Nothing informuje na svém webu. Co se týká hardwaru, pohrává si u jeho popisu především se slovíčkem “Phosphorescence”, tedy fosforeskující. Podle vizualizací to vypadá, že zadní část mobilu dostane velký světélkující panel, který bude zářit ve tmě.

Naznačilo to i video, které společnost sdílela na síti X a v němž hrála hlavní roli světluška. Co se týká softwaru, tak by Community Edition de facto měla být jako běžný Nothing Phone (2a) se všemi jeho obvyklými funkcemi. Specialitkou budou ovšem nové tapety. A dost možná Nothing při slavnostním uvedení mobilu v Londýně přidá i něco dalšího.

Zdroj: Nothing, X