Nothing Phone (2) by se měl brzy oficiálně představit

Dostane lepší výbavu, což se ale promítne do ceny

Za základní verzi bychom měli zaplatit 729 eur (přes 17 000 korun)

Společnost Nothing se v tuto chvíli chystá na představení druhé generace svého Nothing Phonu a díky jednomu z francouzských magazínů už víme, kolik si za něj Carl Pei a spol. řeknou.

Nothing Phone (2) má být o poznání prémiovější zařízení než současný model. Ten se pyšní slušnou výbavou, ale výkon obstarává Snapdragon 778G+. Nechceme říct, že by byl špatný, naopak je díky skvělému odladění telefon velice svižný, ale zkrátka nejde o vlajkovou záležitost. Právě to se má změnit u druhé generace, která dostane do vínku čipset Snapdragon 8+ Gen1, tedy to nejlepší, co jste si mohli loni od Qualcommu pořídit. Jen škoda, že se firma nerozhodla nasadit rovnou Snapdragon 8 Gen2.

Talking Nothing Phone (2) with CEO Carl Pei!

Právě díky čipu mají být ceny o něco vyšší. Francouzský web zmiňuje, že za základní variantu s 256GB úložištěm a 8 GB RAM si bude firma účtovat 729 eur, tedy něco přes 17 000 korun. K dostání bude také verze s 12 GB RAM a 512GB pamětí, za ní bychom měli zaplatit nemalých 849 eur, přes 20 000 korun.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se těšíte na Nothing Phone (2)?

Zdroj: GSMArena