Štika ve střední třídě? Unikly specifikace Nothing Phone (1)

Od nově vzniklé společnosti Nothing, kterou založil bývalý spoluzakladatel progresivní značky OnePlus, jsme se zatím dočkali produktů, které se dají lehce spočítat na prstech jedné ruky. Hmatatelným výsledkem byla zatím jen sluchátka Ear (1), po softwarové stránce to byla jejich ovládací aplikace a nedávno spatřil světlo světa také mobilní launcher. To, na co se nicméně čeká úplně nejvíc, je první telefon Nothing Phone (1). K němu už pár informací utrousil přímo výrobce, nicméně teď na povrch vypluly téměř všechny (údajné) zásadní specifikace.

Již dříve bylo potvrzeno, že mobil, který má s ohledem na svého “stvořitele” potenciál pěkně rozvířit vody, bude pohánět procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Zařazení do vyšší střední třídy teď potvrzují i další parametry, které pocházejí z omylem publikovaného manuálu na Amazonu. Mezi další specifikace patří 6,43″ AMOLED displej s 90Hz frekvencí, zadní fotoaparáty v kombinaci 50+8+2 MPx, přední 32Mpx snímač, 4 500mAh baterie s možností bezdrátového nabíjení, 8GB RAM a 128GB úložiště.

Nothing Phone 1 Specs 6.43" FHD+ 90hz Amoled Display HDR10+

Snapdragon 778G

32MP Front | 50+8+2MP Rear Camera

4500mAh Battery

Wireless Charging

8GB RAM

128GB Storage

Android 12

NothingOS#nothingphone1 #Nothing pic.twitter.com/MWgalk9dMZ — Raghvendra Singh jadon (@rsjadon01) May 4, 2022

V telefonu by měl běžet Android 12 zabalený do nadstavby NothingOS a prostředí bude jistě dokreslovat i zmíněný launcher. Prezentace vůbec prvního Nothing telefonu, jehož design mám mít údajně na svědomí dřívější expert na vzhled fénů a podobné techniky, se očekává letos v létě. Jen svými papírovými parametry díru do světa neudělá, ale může hodně překvapit cenou či speciálními vychytávkami.

Co očekáváte od Nothing Phone (1)?

Zdroj: 91mobiles