První Nothing mobil má pomoci navrhnout designér fénů

Společnosti Nothing, kterou spoluzaložil bývalý šéf OnePlus Carl Pei, se evidentně po uvedení prvního produktu na trh daří a skutečně plánuje další rozvoj. Bezdrátových sluchátek Nothing Ear (1) se prý prodalo již přes 400 tisíc kusů a na cestě už jsou i další zařízení. Měl by mezi nimi být i dlouho vyhlížený mobilní telefon, na jehož vizuální zpracování si firma najala velmi povolaného člověka. Z firmy Dyson přešel šéfdesignér Adam Bates, který povede studio v Londýně.

“Prvním úkolem je sestavit tým a vytvořit produktovou kulturu, která nám umožní vytvářet ikonický design a rozšířit rozhled zákazníků,” komentoval Bates, do jehož gesce předchozích 14 spadal design pro kulmy či fény. I když jeho příchod do Nothing není oficiálně spojován s tvorbou smartphonu, všichni fanoušci doufají, že k tomuto okamžiku personální změny vedou. Již ke konci loňského roku se mluvilo o tom, že společnost chystá pětici nových zařízení.

Zdroj: acentral