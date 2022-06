Nothing Phone (1) se poodhalil ve spárech papoušků

Když bývalý šéf společnosti One Plus Carl Pei v roce 2020 zakládal novou společnost s názvem Nothing, dalo se automaticky předpokládat, že se svět může těšit nejen na zajímavé produkty, ale také doprovodnou marketingovou komunikaci. To nejprve potvrdil bzukot kolem sluchátek Ear (1) a nyní firma šikovně prezentuje také příchod svého prvního mobilu Phone (1). Před pár dny se firma například pochlubila designovým vývojem jeho průhledných zad a nyní byl oficiálně odhalen kousek tohoto telefonu.

A jde doslova o kousek, neboť zveřejněná fotografie zachycuje jen malou část přístroje. Konkrétně horní hranu, bok a část foto modulu. Na telefonu přitom stojí… papoušci. Proč, to ví asi jen kreativci z Nothing. I z malé ukázky je nicméně patrné, že mobil by měl mít po obvodu plochý (nejspíš kovový) rámeček a výraznou vystouplou ochranu jednoho z objektivů.

V tomto výřezu telefon hodně připomíná třináctý iPhone. Vidět jdou nicméně i použité šroubky pod vrchním krytem, což potvrzuje transparentní zpracování. Nothing Phone (1) má být představen 12. července.

Přemýšlíte o nákupu telefonu od Nothing?

Zdroj: GSMA