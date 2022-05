Novinky k Nothing Phone (1): Cool vzhled potvrzen. Co cena?

“Nudí nás aktuální designové standardy a je pro nás výzva je změnit,” napsal před pár hodinami na Twitter Carl Pei, bývalý šéf OnePlus a současná hlava společnost Nothing, a odstartoval vlákno oficiálních informací k očekávanému prvnímu mobilu této značky. Jak se dalo očekávat, záda mobilu Nothing Phone (1) budou skutečně transparentní. Potvrzena byla také přítomnost bezdrátového nabíjení.

I want to be transparent with my followers (and everything we design). We cracked a transparent design with ear (1) and now it’s time (2) do it again. pic.twitter.com/APQW3XNHvu

— Carl Pei (@getpeid) May 24, 2022