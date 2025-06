Nothing to neuhlídal! Unikl vzhled připravovaných Nothing Headphone (1) – a nezklamal

Společnost Nothing rozšiřuje své hardwarové portfolio a chystá svůj první model velkých náhlavních sluchátek. Novinka s názvem Nothing Headphone (1) bude oficiálně představena 1. července, společně s očekávaným smartphonem Phone (3). Díky čerstvým únikům už teď víme, jak budou sluchátka vypadat – a že opět, v typickém duchu značky, půjde do jisté míry o vizuální výstřednost.

Hlavní vizuální dominantou je dvouvrstvá konstrukce náušníků, kde horní část tvoří oválný modul z průhledného plastu, který sedí na kovově působící destičce se zaoblenými rohy. Se samotnými snímky nových sluchátek pak přišel instagramový účet @nothing_fan_blog.

Výsledkem je vzhled, který ostře kontrastuje s hladkými křivkami konkurence typu Sony WH-1000XM6. Naživo pak působí Nothing Headphone (1) jako opravdu pečlivě navržený technologický objekt.

Co Nothing Headphone (1) nabídnou?

Na sluchátkách lze vidět dvě boční tlačítka a další ovládací prvek na vnější straně náušníku. Jeden z uniklých snímků rovněž potvrzuje 3,5mm konektor pro klasický analogový poslech. V době, kdy většina značek od jacku ustupuje, jde o příjemné překvapení.

Nejzajímavější informací z úniků ale je, že zvuk Nothing Headphone (1) ladila společnost KEF. Tahle britská audio značka má za sebou desítky let zkušeností se špičkovými reproduktory, sluchátky i subwoofery. A pokud Nothing vsadí na skutečně poctivé ladění, může to být jedna z hlavních konkurenčních výhod.

Technické detaily zatím zůstávají pod pokličkou, ale podle úniku bude cena nastavena na přibližně 7 423 Kč v Evropě. K dispozici budou barevné varianty černá a bílá, a prodej začne 30. září 2025, tedy přibližně tři měsíce po oficiálním představení.

Co říkáte na design Nothing Headphone (1)?

Zdroj: GizmoChina, Equal Leaks na X, Nothing Fan Blog na Instagramu