Sluchátka Nothing Headphone (1) jsou za rohem: Únik prozrazuje cenu!

Společnost Nothing se chystá rozšířit své portfolio o vůbec první bezdrátová náhlavní sluchátka. Výrobce už dříve avizoval, že novinka bude představena společně s očekávaným smartphonem Phone (3) 1. července. Podle úniku spolehlivého leakera billbil-kun ale známe už teď i jejich evropskou cenu.

Nothing Headphone (1) by se v Evropě měly prodávat za 299 €, což je přibližně 7 446 Kč. To je téměř polovina ceny AirPods Max od společnosti Apple. Zda se však skutečně bude jednat o přímou konkurenci, prozradí až přesnější specifikace.

Designově mají být sluchátka věrná DNA značky Nothing – výrobce slibuje netradiční vzhled, který se má odlišovat od vzhledů konkurence. Ovládací tlačítka mají být fyzicky rozlišená tak, aby uživatelé nemuseli tápat, co která funkce dělá.

Specifikace Nothing Headphone (1) jsou zatím pod pokličkou

Oficiální parametry zatím známy nejsou. Teaser ale napovídá, že sluchátka budou klást důraz na vysokou kvalitu zvuku – otázkou je, zda půjde o standardní 40mm měniče, podporu Hi-Res Audia nebo třeba pokročilé ANC (aktivní potlačení hluku).

Lze mít však na paměti, že přestože k oznámení dojde začátkem července, dostupnost na trhu se může prodloužit až na 30. září. Pokud se tento termín potvrdí, půjde o poměrně dlouhé čekání po premiéře.

Co očekáváte od Nothing Headphone (1)?

Zdroj: NotebookCheck