Netflix má v nabídce další tři oddechové mobilní hry

Primárně streamovací platforma Netflix zpřístupňuje svým platícím uživatelům další mobilní hry, které si mohou exkluzivně stáhnout z Obchodu Play a zahrát bez přítomnosti reklam dalších poplatků na svém telefonu či tabletu. Nejnovější vlna obsahuje tři tituly, které svým jménem sice nikoho extra neoslní, ale s ohledem na pohodlné a ničím nerušené hraní a také primitivní mechaniku mohou dobře posloužit při krácení volných chvil. Jde o Dominoes Café, Knittens a Wonderputt Forever.

Dominoes Café nabízí několik podob hraní s dominovými kameny, Knittens je zase kočičí variace například na populární Candy Crush, ve které se k sobě skládají tři klubíčka k sobě. Wonderputt je poměrně známý, kreativní a pestrobarevný mobilní minigolf. Od začátku listopadu, kdy Netflix hry v rámci svého předplatného oficiálně přivedl i do ČR, proběhlo již několik vln přidávání nových titulů. Nedávno to byla například hra Hextech Mayhem ze světa League Of Legends.

Kterými jednoduchými hrami si krátíte čas?

Zdroj: apolice