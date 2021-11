Netflix hry už (po)jedou i v ČR. Potřebujete Android apku

Tak jsme se opravdu dočkali. Streamovací platforma Netflix a možnost hraní her je oficiálně potvrzená kombinace. A dokonce v první vlně hned funkční mimo jiné i v ČR. Přesně 3. listopadu přidává Netflix do své nabídky pět titulů, které si mohou stávající předplatitelé zahrát skrze aplikaci buď na mobilních telefonech nebo na tabletech s operačním systémem Android. Na novém obsahu a jeho rozvoji se bude dále pracovat.

Netflix hry (dostupné i v ČR):

Stranger Things: 1984 (dostupné také v češtině)

Stranger Things: The Game (dostupné také v češtině)

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

Na profilu každého předplatitele Netflixu se na mobilních telefonech nebo tabletech, které běží na Androidu, během středy 3. listopadu objeví nová záložka s nabídkou aktuálních her. Z celkových pěti budou zatím dvě lokalizované do češtiny. Překlad do daného jazyka také ovlivňuje zobrazovanou nabídku titulů. Pokud si tedy uživatel svůj profil nastaví v angličtině, hrát bude moci všechny hry, jen bez titulků.

Členové budou moct hrát na různých mobilních zařízeních pod stejným účtem, nicméně přístup k hrám není povolen u dětských profilů. Některé mobilní hry budou vyžadovat připojení k internetu, ale jiné půjde hrát offline. Uživatelé systému iOS se příchodu her dočkají později.

Které hry přes Netflix zkusíte jako první?