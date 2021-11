Do Netflix Games míří variace jedné z TOP her světa

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že populární streamovací služba Netflix celosvětově (včetně ČR) oznámila zpřístupnění vlastního obchodu s hrami. Skrze její mobilní aplikaci jde v tuto chvíli spustit pět titulů a fanoušci pochopitelně očekávají, kdy a jaké ještě přibydou. O takové oznamování se ale pochopitelně nemusí starat jen samotná služba, ale také přímo vývojáři a studia. Teď tak například učinila firma Riot Games, která brzy udělá skrze Netflix Games radost fanouškům jedné z nejoblíbenějších her historie – League Of Legends. K dispozici bude tematický spin-off Hextech Mayhem.

Zig, zag, blast, and groove your way across Piltover in Hextech Mayhem: A League of Legends Story from developers @TotallyChoice, available on Nintendo Switch and PC on November 16th and coming soon to Netflix. Pre-order now at https://t.co/6At4ptwoPi 💥 pic.twitter.com/xsQPdTJ3QJ

— Hextech Mayhem💥 (@RiotForge) November 9, 2021