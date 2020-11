Netflix už v Google TV nenajdete. Jak je na tom nový Chromecast?

Nová aplikace Google TV se ještě ani nestačila v Obchodě Play ohřát a už ji sabotuje nejvýraznější člen. Netflix se z nějakého důvodu rozhodl, že uživatelům znemožní přehrávat svůj obsah v aplikaci Google TV. Co ho k tomu vedlo a jaká je situace na novém Chromecastu?

Aplikace Google TV (původně Filmy Google Play) měla původně plnit roli jakéhosi hubu, kde uživatel bude moci spravovat všechny svoje seriály a filmy. Bez ohledu na to, na jaké službě se obsah nachází. Bylo tak možné vytvořit jednotný playlist a umístit do něj seriály z Netflixu, HBO a k tomu si přidat třeba film koupený přímo od Google. Netflixu se ale teď očividně nelíbí, že by měl být jen jedním z mnoha. Uživatelům aplikace Google TV bylo úplně znemožněno přehrávat obsah z Netflixu.

Welcome to Google TV

Kompletní ztráta možnosti přehrávat obsah Netflixu se týká jen Google TV aplikace pro Android. Na Novém Chromecastu s Google TV Netflix stále funguje. Před pár dny ale přišlo jisté omezení i zde. Netflix totiž znemožnil uživatelům přidávat svůj originální obsah (jen filmy a seriály vytvořené přímo Netflixem) do playlistu v novém Chromecastu. Mezi Googlem a Netflixem očividně panují nějaké neshody. Je to poměrně překvapivá situace. Nedávno vydaný Chromecast s Google TV má totiž na ovladači dedikované tlačítko pro Netflix.

