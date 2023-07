Dámský gambit, jeden z šachových manévrů a hlavně svého času nejpopulárnější Netflix seriál na stejnou platformu dorazil v nové podobě. Jako videohra. Netflix do balíku her, které se dají hrát s pomocí jeho mobilní aplikace, přidal novinku s názvem The Queen’s Gambit Chess. Nejen fanoušci veleúspěšné minisérie se tak mohou vrhnout do interaktivního světa hlavní hrdinky Beth Harmon. Za vývojem hry stojí Ripstone Games.

The Queen’s Gambit Chess – Official Launch Game Trailer – Netflix

Hráč na začátku příběhu navštíví sklep v dívčím domově Methuen, kde se Beth jako dítě poprvé seznámila s touto hrou. Hlavní hrdinka se občas v dospělé podobě objevuje v pravém rohu, aby nabízela tipy a úkoly. Za splnění úkolů získává hráč hvězdičky, zatímco za vyhrané hry získá mince, které může utratit v herním obchodě.

Postupem času přijdou na řadu další části světa seriálu, například tělocvična v Kentucky, Bethin dům, kde se psychicky zhroutila, hotel Mariposa, kde trávila čas se svou adoptivní matkou alkoholičkou, a dokonce i hotel Moskva, kde se utkala s velmistrem SSSR Vasilijem Borgovem.

Mobilní hra The Queen’s Gambit Chess je k dispozici ke stažení v obchodech Apple App Store a Google Play jako samostatná aplikace. Její spuštění nicméně vyžaduje účet Netflix a aktivní předplatné ověřené prostřednictvím aplikace Netflix na stejném zařízení.

