Bude mít nový termostat od Nestu radar z Pixelu 4?

Minulý rok Google použil v Pixelu 4 radarovou technologii, která umožňovala telefon ovládat vzdálenými gesty v prostoru kolem telefonu. Bohužel mezi uživateli nenašla tato novinka tolik pochopení, kolik si vývojáři představovali. Možná ale tato technologie najde mnohem lepší uplatnění v chytrém termostatu Nest. Nejnovější únik nám prozrazuje detaily o dalším produktu, který Google nejspíš uvede zároveň s Pixelem 5 už koncem měsíce.

Termostaty Google Nest jsou dnes již dobře známé i u nás. Futuristický vzhled a krásný kulatý displej se vyjímá v každém bytě. Díky svým chytrým funkcím navíc obyvatelům dokáže opravdu zpříjemnit život v jejich příbytku. Třetí generace Nest termostatu byla však uvedena na trh již v roce 2015. Přestože se jedná o nadčasový produkt, tak je to již dlouhá doba. Není tak překvapením zpráva o přípravě čtvrté generace Nest termostatu. Z amerického schvalovacího úřadu FCC unikla informace, že zkouškami prošel nový termostat od Nestu, který je nečekaně vybaven schopností vysílat v pásmu 60GHz. Na této frekvenci neoperuje Wi-Fi ani Bluetooth. Používá ji však Googlem dlouho vyvíjený Projekt Soli.

První ostré nasazení tohoto radaru proběhlo loni právě v Pixelu 4. Google Projekt Soli vyvíjel mnoho let a bude skvělé, pokud si radar najde smysluplné využití. Chytrý termostat, který ovládáte jen mávnutím ruky? Zní to jako další technologie, která byla do nedávna k vidění jen ve sci-fi filmech. Již 30. září ve 20:00 můžete sledovat představení nového Google hardwaru živě.

Welcome to Project Soli

Zdroj: androidcentral