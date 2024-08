Bouřkový radar v mobilu: S touto českou aplikací neuděláte chybu!

Bouřky a srážky na mapě lze sledovat pomocí aplikace v mobilu

Jednoduchým a přehledným rohraním se pyšní český Meteor meteoradar

Ačkoliv neobsahuje zbytečnosti, funkcí nabízí relativně dost

Česko opět trápí silné bouřky, a pokud se chystáte na výlet do přírody, je určitě dobré se jim vyhnout. Vyplatí se proto průběžně sledovat radar, a to nejlépe pomocí aplikace v chytrém telefonu. Čtyři v té době nejoblíbenější aplikace mezi českými uživateli obchodu Google Play jsme vám představili minulý měsíc. Pokud však hledáte co možná nejjednodušší způsob, jak sledovat radar, máme pro vás jeden speciální tip.

Meteor meteoradar je roky dostupná a nesmírně oblíbená aplikace od českých tvůrců ze společnosti Androworks, která si postupem let prošla řadou vylepšení. Vývojáři na ni rozhodně nezanevřeli a nyní nabízí pěkně zpracované uživatelské rozhraní, v němž se rozhodně nikdo neztratí. Nabízí řadu zajímavých funkcí, ale současně se o něm dá s klidem říct, že není nepřehledná a neobsahuje zbytečnosti.

Meteor meteoradar Androworks

Aplikace Meteor meteoradar stačí udělit přístup k poloze, abyste se na jedno kliknutí mohli dostat přímo ke svému umístění na mapě. Posuvníkem v dolní části obrazovky si můžete zobrazit předpověď až na necelou hodinu dopředu, kliknutím na šipku pak lze spustit animaci pohybu bouřek.

Nabídka označená třemi vodorovnými čarami schovává doplňující nastavení. V její horní části si můžete dle vlastní potřeby nastavit celkovou průhlednost radaru i to, jak výrazně se ukazují skutečné srážky. O něco níže si můžete pohrát i se samotnou barevností mapy. Přizpůsobit si také můžete vyhlazenost radaru, rychlost animace nebo počet snímků, které bude zobrazovat.

Mapa samotná má vícero režimů, kromě té základní je součástí aplikace i mód Reliéf či letecká mapa. Pro pokročilejší uživatele existuje i možnost připojení libovolného mapového podkladu, který je veřejně dostupný. V noci vás pak dozajista potěší tmavý motiv.

Jakou aplikaci pro sledování bouřkového radaru používáte vy?