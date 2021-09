TOP 10: Nejstahovanější Google aplikace. Které používáte?

Jak jste si už několikrát mohli všimnout, čas od času se u nás ve Světě Androida objeví zpráva o tom, že některá aplikace pro Android dosáhla významného milníku v počtu stažení v Obchodě Play. Za poslední týdny a měsíce jsme byli v tomto ohledu svědky hned několika velkých úspěchů. Podstatnou měrou se na tom podílely i aplikace, které vyvíjí přímo Google. Napadlo vás někdy, které jeho mobilní nástroje jsou absolutně nejstahovanější?

Než se pustíme do žebříčku, je potřeba si ujasnit pár věcí. V prvé řadě Obchod Play nenabízí přesné statistiky s počtem stažení a pracuje s milníky typu “více než…”, které v nejvyšších patrech dosahují hodnoty pěti či dokonce deseti miliard stažení. Právě v těchto dvou hladinách se nachází deset Google aplikací, které v seznamu najdete. S výjimkou jasně prvního YouTube, které nedávno překonalo gigantickou hranici 10 miliard instalací, se bavíme o více než pěti miliardách stažení.

Pořadí Kromě toho, že na vrcholu seznamu seznamu kraluje YouTube s nejvyšším dosaženým milníkem, jsou všechny ostatní aplikace seřazeny podle doby, kdy překonaly 5 miliard instalací.

Také je potřeba brát v potaz, že všechny následující aplikace jsou zvýhodněny tím, že jsou v mobilech v drtivé většině případů předinstalovány. Jejich statistiky tedy s jistotou souvisejí spíš s počtem vyrobených telefonů než oblibou u uživatelů. Pro pořádek je také potřeba uvést, že v hladině +5 milard se kromě tří Facebook aplikací (Facebook, WhatsApp, Messenger) nacházejí ještě další dvě Google díla – Služby Google Play a Android Accessibility Suite (služby usnadnění), které v tomto případě za klasické aplikace nepovažujeme.

Nejstahovanější Google aplikace v Obchodě Play

1) YouTube (+10 miliard od července 2021)

Mobilní verze nejpopulárnějšího video serveru světa, který asi není třeba nijak blíže představovat. Android aplikace (ano, řeč je tu všude jen o statistice z Obchod Play) dosáhla hranice 10 miliard stažení v červenci 2021.

2) Google Mapy (+5 miliard od března 2019)

Někteří z vás by je možná pasovali na úplně první místo a nedivili bychom se tomu ani my. Nicméně tomu tak není. Minimálně poskočení do dvojnásobné kategorie se dá ale asi brzy očekávat.

3) Google vyhledávání (+5 miliard od března 2019)

Základní aplikace s tradičním widgetem na ploše a dalšími funkcemi, o kterých možná doposud nevíte, že je má nebo ovládá. Také horký favorit na brzký postup o level výš.

4) Google Text-to-Speech (+5 miliard od června 2019)

Takzvaný převod textu na řeč neboli “Hlasové služby Google” patří do balíku s usnadněními, který je určený zejména pro zrakově postižené uživatele. Dost možná ani netušíte, že to v telefonu máte, že?

5) Gmail (+5 miliard od června 2019)

Někdo ho miluje, někdo zase nenávidí. Každopádně patří do výkladní skříně Googlu. Wikipedie uvádí, že hladiny pěti miliard stažení dosáhl jen den po převodu textu na řeč.

6) Google Chrome (+5 miliard od července 2019)

Dříve svěží štika mezi prohlížeči, dnes v podstatě etalon tohoto oboru. I když má své mouchy, jeho světová nadvláda je drtivá – v roce 2021 má údajně mezi prohlížeči podíl kolem 65 %.

7) Google Disk (+5 miliard od ledna 2020)

Věřili byste tomu, že tento praktický cloudový pomocník má mobilní aplikaci starší než třeba právě Chrome nebo Facebook? Není tak užitečný jako na počítači, ale své fanoušky má.

8) Google TV / Filmy Google Play (+5 miliard od června 2020)

Nedávno přejmenovaná a kompletně přepracovaná služba poskytující přístup k filmům a seriálům. Upřímně… čekali byste ji v tomto seznamu?

9) Fotky Google (+5 miliard od prosince 2020)

Možná vás překvapí, že jde o naprosto nejmladší (2015) mobilní aplikaci Googlu v tomto seznamu. Služba má spousty fanoušků a uživatelů, i když nedávno bylo rušno kvůli změně pravidel pro ukládání.

10) Google Hangouts (+5 miliard od června 2021)

Seznam symbolicky uzavírá mobilní aplikace služby, která oficiálně upadá do propadliště dějin, což je pro Google poměrně typické. Její funkce postupně přebírá Chat a Meet.

Tak které tyto aplikace používáte nejčastěji?

