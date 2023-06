Přestože trh s chytrými telefony čelí (i kvůli vysoké celosvětové inflaci) poměrně vysokému propadu, lidé v porovnání s loňským rokem kupují dražší telefony. Agentura Canalys zveřejnila globálně nejprodávanější telefony, kterým vévodí jablečné iPhony. Android mobil obsadil až pátou příčku a je jím Galaxy S23 Ultra.

Společnost Canalys tvrdí, že se trh s telefony vyšší třídy (těch, které stojí více než 500 dolarů) meziročně zvýšil o 4,7 %. Celkový tržní podíl těchto telefonů činí 31 %, což je historicky nejvyšší číslo. Tím vůbec nejprodávanějším telefonem v této kategorii je iPhone 14 Pro Max. V závěsu je klasická Pro verze, třetí příčku obsadil iPhone 14, čtvrtou pak iPhone 13. Je tedy vidět, že v prémiovém segmentu táhnou hlavně jablečné telefony.

High-end($500 and above) smartphones bucked the global trend by growing 4.7% YoY, exceeding 1/3 of worldwide shipments in Q1 2023. pic.twitter.com/FfVA1sYgqk

