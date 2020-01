Nejnovější aplikace z Google Play #322: spočítejte si čistou mzdu

Leden se nám pomalu ale jistě přelomil do své druhé poloviny, máme tu pondělí, a to znamená i další pokračování seriálu, ve kterém vám představujeme nové zajímavé aplikace. Dnes to bude autobazar v mobilu, aplikace, se kterou si snadno spočítáte čistou mzdu, další program na změnu číselníků hodinek Amazfit GTS a mobilní lékařská online poradna.

AAA AUTO – autobazar v mobilu

Autobazar AAA AUTO sice patří k poněkud kontroverzním prodejcům ojetých aut, nicméně faktem je, že patří mezi padesátku největších tuzemských společností. Proto nemůžeme minout jeho novou mobilní aplikaci, nazvanou prostě AAA AUTO.

Co v ní najdete? Pochopitelně to, čím se tato firma živí – tedy (údajně největší) nabídku ojetých automobilů. Vybírat budete moci z deseti tisíc vozů, u kterých jsou kromě fotografií k dispozici také technické parametry, popisy a podrobné informace.

Autoři v Obchodě Play tvrdí, že „Aplikace představuje nejlepší nástroj pro výběr ojetého vozidla z největšího výběru na trhu.“ Jako její hlavní vlastnosti a funkce pak jmenují:

4 trhy – Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko

5 jazyků

Různé přehledné kategorie

Filtry pro pokročilé vyhledávání

Podrobné informace o každém vozidle

Rozsáhlé galerie obrázků

Přehled speciálních nabídek, slev a bonusů

Jednoduchá nezávazná rezervace vozu

Leasingová kalkulačka

Hodnocení vozu

Kontakty na naše pobočky

Aplikace AAA AUTO je v Obchodě Play přesně deset dnů a během této doby si ji nainstalovalo něco přes sto uživatelů. S ohledem na malý počet hodnocení zatím nemá k dispozici průměrnou známku. 12 MB velký balíček můžete používat na zařízeních s Androidem 4.1 a vyšším.

Amazfit GTS – WatchFaces for Amazfit GTS

Před týdnem jsme představili jednu aplikaci pro změnu ciferníku na hodinkách Amazfit GTS a dnes tu máme druhou. Amazfit GTS – WatchFaces for Amazfit GTS pochází z dílny vývojáře Rokitskiy.DEV, který má na svém kontě například podobné aplikace pro Amazfit Bip, Xiaomi Mi Band 4 a Amazfit Cor.

Nejnovější aplikace z Google Play #321: ciferníky pro Amazfit GTS čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Aplikace nabízí galerii číselníků, ze které si jednoduše vyberete ten, který nejlépe odpovídá vašim představám a vkusu, případně je můžete filtrovat podle vlastností. V podrobnostech se dozvíte, jaké informace daný číselník zobrazuje (stav baterie, počasí, kalorie, tepovou frekvenci, počet kroků, …).

Pro instalaci stačí stisknout tlačítko Install a následně je nutné otevřít aplikaci Amazfit, kde v sekci Face Settings na záložce Online vyberete vámi zvolený číselník. Poté ho odešlete do hodinek a máte hotovo. Autor poskytuje také video návod, jak s jeho aplikací pracovat.

Instruction for installing the WatchFace on Amazfit GTS Watch [Android]

Program Amazfit GTS – WatchFaces for Amazfit GTS je v Obchodě Play čtyři týdny a za tu dobu si ho stáhlo více než deset tisíc uživatelů. Jejich jasně převažující spokojenost dokumentuje průměrná známka 4,7. Balíček velký 8,5 MB lze instalovat na telefony a tablety s Androidem 5.0 a novějším.

Amazfit GTS - WatchFaces for Amazfit GTS Rokitskiy.DEV

Mzdová kalkulačka 2020 – spočítejte si čistou mzdu

Se třetí aplikací dnešního přehledu se vracíme do českých luhů a hájů, konkrétně k vývojářům z Pedros studio. Ti v Obchodě Play publikovali svou druhou aplikaci Mzdová kalkulačka 2020. Asi nebude těžké odhadnout, k čemu vlastně slouží.

Dejme tedy slovo autorům: „Aplikace slouží pro výpočet čisté mzdy fyzických osob, určení daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem a zaměstnancem, daňového bonusu a dalších. Vypočítejte si svou čistou mzdu, daň a slevy na daních jednoduše za pomocí naší aplikace.“

Při výpočtu se předpokládá, že máte u zaměstnavatele podané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Dobrou zprávou ale je, že součástí následující aktualizace má přijít rozšíření pro brigádníky a osoby samostatně výdělečně činné.

Aplikace Mzdová kalkulačka 2020 je v Obchodě Play přesně tři týdny a během této doby si ji nainstalovalo přes sto uživatelů. S ohledem na malý počet hodnocení zatím nemá k dispozici průměrnou známku. 12 MB velký balíček můžete používat na zařízeních s Androidem 5.0 a vyšším.

Mzdová kalkulačka 2020 Pedros studio

uLékaře.cz – poraďte se s odborníky

Také poslední dnešní aplikace vzešla z chytrých českých hlav. Jmenuje se uLékaře.cz a navazuje na stejnojmenný web, který sám sebe deklaruje jako „největší online lékařskou poradnu“. Součástí tohoto projektu je poradna, která odpovídá na otázky ohledně zdravotního stavu a může například vysvětlit zprávu od lékaře.

Co aplikace nabízí? „Zeptejte se diskrétně lékaře na své zdravotní problémy bez čekání v čekárně. Napište nám, co vás trápí. Poradíme, vyhledáme vhodného lékaře kdekoliv v České republice nebo vás rovnou objednáme.“ píše se v popisku v Obchodě Play.

Nejnovější aplikace z Google Play #320: vylaďte si hlasitost vyzvánění čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

V rámci objektivity je nutné podotknout, že se jedná o placenou službu, s čímž se ale provozovatel nijak netají. Za odpověď do 24 hodin zaplatíte 99 Kč, v případě expresní odpovědi do šesti hodin si připravte 199 Kč. Služba vyhledání a objednání k odbornému lékaři je nabízena zdarma.

Program uLékaře.cz je v Obchodě Play necelých šest týdnů a za tu dobu si ho stáhlo něco přes deset uživatelů. S ohledem na malý počet hodnocení zatím nemá k dispozici průměrnou známku. Balíček velký 5,9 MB lze instalovat na telefony a tablety s Androidem 5.0 a novějším.

Předchozí díly seriálu Nejnovější aplikace z Google Play

Objevili jste v Obchodě Play zajímavou novou aplikaci?