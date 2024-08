Nejnovější aplikace z Google Play #333: Nová AI i skvělá aplikace pro natáčení

V aplikaci PickPick Note můžete vytvářet a spravovat poznámky

Claude by Anthropic vám umožní konverzovat s umělou inteligencí

Blackmagic Camera se deklaruje jako nejlepší aplikace pro natáčení videí

Po více než čtyřech letech se na Svět Androida vrací seriál, ve kterém vám představujeme nové aplikace v Obchodě Google Play. Proti minulosti nás čeká jedna zásadní změna: nové díky budou vycházet jednou měsíčně (vždy na začátku měsíce), časem možná frekvenci zvýšíme.

PickPick Note

První novinka dnešního přehledu se jmenuje PickPick Note, a jak dává název tušit, jedná se o aplikaci pro vytváření, ukládání a správu poznámek. „Díky jednoduchému, ale výkonnému rozhraní je to dokonalý nástroj pro zapisování nápadů, vytváření seznamů úkolů nebo vytváření plnohodnotných dokumentů.“ uvádí popisek v Obchodě Play.

Při testování nás aplikace překvapila poměrně dlouhou dobou spouštění a vlezlou nepřeskočitelnou reklamou. Nabízí dva druhy poznámek: odškrtávací seznamy a textové poznámky. Každé poznámce lze přiřadit termín a štítky po snadnější dohledání kontextu. Po uložení se poznámky zobrazují na úvodní stránce aplikace seřazené podle termínů a lze je filtrovat podle typu.

Aplikace se v Obchodě Play objevila 23. července a od té doby zaznamenala více než sto tisíc instalací, nicméně zatím u ní není k dispozici informace o průměrné známce. Velmi dobře byla přijata uživateli v Saúdské Arábii, Brazílii, Mexiku a Indonésii. Instalační balíček je velký 14,4 MB.

Claude by Anthropic

Dnešním světem hýbe umělá inteligence, kterou lze využívat například ve formě chatbotů. Vedle „profláknutého“ ChatGPT existují i další poměrně povedené alternativy – například Claude, což je pokročilá umělá inteligence vyvinutá společností Anthropic, navržená jako bezpečný a užitečný asistent pro různé aplikace.

Do této nové aplikace je nutné se registrovat – použít můžete buď účet Google nebo e-mailovou adresu. Následně se můžete pustit do konverzace s chatbotem, který funguje podobně jako ChatGPT. Vývojáři vyzdvihují schopnosti této umělé inteligence v oblasti psaní, rychlé analýzy dat a řešení komplexních problémů.

Aplikace Claude by Anthropic je v Obchodě Google Play od 16. července a od té doby si ji stáhlo více než sto tisíc uživatelů. O jejich spokojenosti svědčí vysoká průměrná známka 4,6. Jen 6,6 MB velký instalační balíček lze instalovat na zařízení s Androidem 8.0 a vyšším.

Blackmagic Camera

Blackmagic Camera se zaměřuje na natáčení videí pomocí fotoaparátu mobilního telefonu. Aplikace prý doslova promění mobil v profesionální digitální filmovou kameru s kompletními ovládacími prvky a zpracováním obrazu od Blackmagic.

Díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní, které je shodné s oceněnými kamerami Blackmagic Design, připomíná používání této aplikace práci s profesionální kamerou. Jedním klepnutím můžete nastavit parametry jako snímkovací frekvence, vyvážení bílé nebo citlivost ISO.

Navíc můžete nahrávat přímo do Blackmagic Cloud ve formátech standardních pro filmový průmysl až do rozlišení 8K. Ukládání na Blackmagic Cloud Storage umožňuje spolupracovat na projektech v DaVinci Resolve s editory z celého světa, a to v reálném čase. Některé funkce však mohou záviset na konkrétním zařízení a nemusí být dostupné na všech telefonech.

Aplikace Blackmagic Camera se v Obchodě Google Play objevila 26. června a od té doby si ji stáhlo více než sto tisíc uživatelů. Její hodnocení však není úplně lichotivé – známka 3,1 je odrazem problémů, na které narazili někteří uživatelé. 21,8 MB velký balíček je možné instalovat pouze na vybrané telefony s Androidem 13.0 a vyšším.

Máte tipy na nové aplikace? Napište je do komentářů!