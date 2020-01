Nejnovější aplikace z Google Play #320: vylaďte si hlasitost vyzvánění

Máme tu první pondělí nového roku 2020, a to na SvětAndroida.cz znamená jediné: již 320. pokračování našeho seriálu, ve kterém vám představujeme nejnovější aplikace z Obchodu Google Play. Dnes tu máme čtyři zahraniční novinky. S tou první si do rychlého nastavení můžete umístit jakéhokoli zástupce. Dále jsme našli správce hesel a textový editor. Uzavřeme aplikaci, díky které si vyladíte hlasitost vyzvánění.

Tile Shortcuts – vlastní zástupci v rychlém nastavení

První aplikace dnešního přehledu vám umožní přizpůsobit si panel rychlého nastavení podle svých představ a potřeb. Zatímco ve výchozím stavu jste odkázáni na to, co v této nabídce poskytuje výrobce, s Tile Shortcuts si do ní můžete přidat prakticky cokoli.

Můžete si vytvořit vlastní dlaždice pro aplikace, zkratky aplikací, adresy webových stránek a další funkce, přičemž autor soustavně pracuje na dalším rozšiřování seznamu. To, co používáte nejčastěji, tak můžete mít na dosah přímo v nabídce pod notifikacemi.

Čím se se Tile Shortcuts liší od jiných podobných aplikací? Především v tom, že ostatní aplikace tohoto typu neumí v dlaždici rychlého nastavení použít ikonu původní aplikace. Tato aplikace používá původní ikony, čímž usnadňuje identifikaci a orientaci.

Aplikace Tile Shortcuts je v Obchodě Play šest týdnů, během kterých zaznamenala více než pět tisíc stažení. Spokojenost stávajících uživatelů odráží průměrná známka 4,4. Instalační balíček velký 2,3 MB můžete použít na telefonech a tabletech s Androidem 7.0 a vyšším.

Tile Shortcuts - Quick settings apps & shortcuts Tom Bayley

NordPass Password Manager – správce hesel

Hledáte spolehlivého správce hesel? Pak byste si měli vybrat takového, za kterým stojí důvěryhodná firma. Přesně to platí pro NordPass Password Manager, jehož vydavatelem je provozovatel jedné z nejznámějších VPN – NordVPN.

Do nového MIUI 11 se chystá vychytané nastavení zvuku čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Obsahuje všechny funkce, které byste od programu tohoto typu očekávali. Zmínit můžeme schopnost automatického vyplňování přihlašovacích údajů, podporu napříč různými platformami, vysokou úroveň šifrování a dvoufaktorovou autentizaci.

Podobnou aplikaci ocení zejména ti uživatelé, jež dbají na bezpečnost a používají pro každou službu jedinečné přihlašovací údaje. Musíme však podotknout, že ačkoli samotná aplikace je zdarma, využívání služby NordPass je placené a nejlevnější předplatné přijde na 2,49 dolarů měsíčně při platbě na dva roky.

Správce hesel NordPass Password Manager je v Obchodě Play sedm týdnů a nainstalovalo si ho více než 5000 uživatelů. Průměrná známka 3,0 sice nepatří k nejlepším, avšak předpokládáme její zlepšení. 12 MB velký soubor lze instalovat na zařízení s Androidem 6.0 a novějším.

NordPass® Password Manager & Digital Vault NordVPN apps

Press – textový editor

Press je jednoduchý textový editor, fungující v režimu WYSIWYG („What you see is what you get“, česky „co vidíš, to dostaneš“). Pro formátování textu používá jednoduchý značkovací jazyk, díky čemuž ho lze používat jen s klávesnicí.

Aplikace podporuje tmavé téma, což jistě oceníte při psaní v noci nebo ve tmě. Sám autor podotýká, že program není dokončený a na jeho vývoji stále pracuje. Pozitivním faktem však je publikovaný a otevřený kód, díky kterému se můžete podívat, co a jak vlastně Press dělá.

Aplikace Press je v Obchodě Play čtyři týdny, během kterých zaznamenala více než pět set stažení. Převažující spokojenost stávajících uživatelů odráží průměrná známka 4,7. Instalační balíček velký 3,9 MB můžete použít na telefonech a tabletech s Androidem 6.0 a vyšším.

Ring Master – vylaďte si hlasitost vyzvánění

Ring Master je užitečný nástroj, který umí ovlivnit hlasitost vyzvánění a příchozích zpráv, díky čemuž už vám neuteče nic podstatného. Nabízí mnoho různých nastavení a přizpůsobení – například můžete určit, aby telefon nejprve vibroval a teprve po nějaké době začal zvonit, což je funkce známá z telefonů Google Pixel.

Aplikace také umí automaticky postupně zvyšovat hlasitost vyzváněcího tónu, takže se nemusíte lekat toho, že telefon začne zvonit hned „na plné pecky“. Nastavení můžete použít nejen na příchozí telefonáty, ale i na hovory v aplikacích, jako jsou WhatsApp, Facebook Messenger, Google Duo, Viber a další.

Jako hlavní funkce a schopnosti jsou jmenovány:

Postupně zvyšuje hlasitost příchozích hovorů

Možnost nejprve vibrovat a později zazvonit

Nastavitelná doba trvání vibrací

Vlastní vibrační vzory

Vyberte rostoucí rozsah hlasitosti (1 % až 100 %)

Nastavte dobu vyzvánění, po kterou se má hlasitost zvyšovat

Podporuje telefonní hovory a aplikace pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp, Facebook Messenger, Google Duo, Viber a další

Aplikace Ring Master je v Obchodě Play necelých pět týdnů a nainstalovalo si ji více než tisíc uživatelů. Průměrná známka 3,5 je zatím postavena na malém počtu hodnocení. 4,3 MB velký soubor lze instalovat na zařízení s Androidem 6.0 a novějším.

Ring Master - Increasing Ringtone Volume AppTuners

