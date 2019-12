Nejnovější aplikace z Google Play #318: LEGO Návody na stavění

Ačkoli je zítra Štědrý den, dnes tu máme pondělí, a to na SvětAndroida.cz znamená jediné: další pokračování seriálu, ve kterém vám představujeme nové aplikace v Obchodě Play. Dnes to bude nová mobilní aplikace Fio Banky, klubový program pro fandy HC Ocelářů Třinec, benchmark pro nejslabší telefony AnTuTu Go a oficiální LEGO Návody na stavění.

Fio Smartbanking CZ – mobilní bankovnictví

Dnešní přehled začneme novou mobilní aplikací Fio Banky, která se jmenuje Fio Smartbanking. Nabízí víceméně to, co byste od podobných programů čekali – pokud jste klientem tohoto ústavu, můžete sledovat stav účtu, zadávat platby, upravovat trvalé příkazy či měnit limity platebních karet.

Po stažení a instalaci je nutné mobilní aplikaci propojit s internetovým bankovnictvím – podrobný postup najdete na stránce s nápovědou. Přihlášení do aplikace i autorizace pokynů jsou chráněny PIN kódem, otiskem prstu nebo funkcí rozpoznávání obličeje.

Jako hlavní funkce a vlastnosti jsou jmenovány:

Na nástěnku si můžete přidat běžné či spořicí účty, karty nebo tlačítka pro rychlé zadání plateb. Zkrátka to, co nejvíce využíváte.

Plaťte vyfocením QR kódu nebo si obrázek načtěte z galerie.

Díky funkci Zaplať mi můžete vytvářet QR kódy.

Vytvářejte a upravujte trvalé příkazy, souhlasy s inkasem.

Máte přehled o všech transakcích – plánovaných i těch neprovedených.

Ztratili jste kartu? Přes mobil ji jednoduše dočasně zablokujete, a až ji najdete, tak ji můžete i odblokovat.

U karet si můžete nastavovat limity dle aktuálních potřeb.

Vytvářejte a spravujte šablony pro platby, které zadáváte opakovaně.

Hledáte nejbližší pobočku nebo bankomat? Naše aplikace vás k ní dovede.

Umí váš telefon tmavý režim? Naše aplikace ano.

Aplikace Fio Smartbanking CZ je v Obchodě Play dva týdny, během kterých si ji stihlo nainstalovat přes pět tisíc uživatelů. Jejich spokojenost odráží poměrně solidní známka 4,0. Instalační balíček velký 12 MB lze použít na zařízeních s Androidem 6.0 a novějším.

Fio Smartbanking CZ Fio banka

HC Oceláři Třinec – pro fanoušky hokeje

Druhá aplikace dnešního přehledu udělá radost fanouškům hokeje, konkrétně moravskoslezského klubu HC Oceláři Třinec. Podle nepříliš podrobného popisku v Obchodě Play slouží k nákupu vstupenek na zápasy a nabízí poměrně zajímavou funkci sdílení permanentky.

Konkrétně aplikace slibuje: „Pošlete svou permanentku přátelům. Nemůžete se utkání zúčastnit? Stačí jen vybrat daný zápas a zadat e-mail, na který bude ihned doručena vstupenka na vaše místo. Nemáte permanentní vstupenku, ale chcete vyrazit na zápas vašeho tým? Zakupte si nejlepší vstupenky přímo do telefonu.“

Úhrada probíhá z předem nabitého kreditu a zakoupené vstupenky jsou k dispozici přímo v aplikaci – není je tedy nutné tisknout. V případě přesunu termínu utkání nebo začátku zápasu dostanete informaci o změnách jako první.

Aplikace HC Oceláři Třinec je v Obchodě Play od října, avšak dosud unikala naší pozornosti. Po více než 500 instalacích se může chlubit známkou 5,0, která však stojí jen na pěti hodnoceních. 35 MB velký program můžete instalovat na telefony a tablety s Androidem 5.0 a vyšším.

HC Oceláři Třinec Oceláři Třinec

AnTuTu Go – benchmark pro nejslabší telefony

Jednou z nevýhod telefonů s „odlehčeným“ operačním systémem Android Go byla nemožnost změřit jejich výkon prostřednictvím renomovaného benchmarku AnTuTu. To však platilo jen do 9. prosince, kdy se v Obchodě Play objevil benchmark AnTuTu Go, určený právě pro zařízení s Android Go.

Díky tomu mohou i majitelé nejlevnějších telefonů porovnat jejich výkon s více než 100 miliony zařízení z celého světa. Benchmark komplexně otestuje všechny aspekty zařízení jako je uživatelské rozhraní, grafika, operační paměť, procesor a další vlastnosti. Každá položka je hodnocena individuálně a je jí přiděleno skóre. Tato skóre lze nahrát do databáze AnTuTu a poté použít k porovnání se všemi ostatními zařízeními.

AnTuTu Go je založen na nejnovější verzi testu AnTuTu Benchmark. Hlavní rozdíly spočívají v odstranění náročných testů 3D grafiky založených na Vulkan a OpenGL ES 3.2, které jsou nahrazeny scénami s technologií OpenGL 3.0.

Benchmark AnTuTu Go je v Obchodě Play dva týdny, během kterých si ho nainstalovalo přes pět tisíc uživatelů. Jejich spokojenost odráží velmi dobrá známka 4,8. Instalační balíček velký 53 MB lze použít na zařízeních s Androidem 4.1 a novějším.

AnTuTu Go AnTuTu

LEGO Návody na stavění

Možná i vy již zítra dostanete nebo svým dětem nadělíte legendární dánskou stavebnici LEGO. Pak se můžete buď spolehnout na papírový návod, který je součástí balení, nebo si připravte novou aplikaci LEGO Návody na stavění.

Hned na začátek je vhodné podotknout, že se jedná o oficiální aplikaci, za kterou stojí LEGO System A/S. Aplikace obsahuje digitální návody ke všem stavebnicím – stačí jen naskenovat QR kód z přebalu brožurky, nebo zadat číslo z obalu. Model lze během stavění přibližovat a otáčet, nebo si jej zobrazit ve speciálním režimu.

Díky aplikaci LEGO Návody na stavění mohou všichni malí i velcí stavitelé:

stavět vybrané stavebnice s pomocí nových 3D návodů na stavění Instructions PLUS,

procházet brožurky s návody ke všem stavebnicím od roku 2015 ve formátu PDF,

vyhledávat a prozkoumávat LEGO stavebnice,

ukládat si sady do LEGO účtu.

Program LEGO Návody na stavění je v Obchodě Play lehce přes dva týdny. Po více než 10000 instalací má průměrnou známku 3,3. 77 MB velký soubor můžete instalovat na telefony a tablety s Androidem 4.4 a vyšším.

