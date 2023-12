Trend retro her konce 20. století se znovu vrací

Nintento vydalo speciální edici herní konzole The Legend of Zelda

Konzole nabízí předinstalované hry i možnost dokoupení

Hledáte dokonalý a přitom nostalgický dárek pro milovníka retro her? Vracíme se do doby, kdy herní konzole a pixelové hry byly nejnovějším výdobytkem technologie. Náš výběr potěší každého fanouška klasických videoher a herních systémů konce 20. století.

Evercade EXP

Evercade XP přináší tu správnou nostalgii s moderním přepracováním. Hybridní herní konzole oplývá 18 předinstalovanými hrami a dalších 360 her je k dispozici ke stažení. Například legendární Street Fighter II, Mega Man, série 1942 nebo Commando. Herní konzole je vybavena procesorem 1,5 GHz, 4GB vestavěnou pamětí, stereo reproduktory a klasickým 3,5mm jackem. Konzole má samozřejmě i USB-C výstup a mini HDMI, takže není problém ji připojit k televizi. Baterie vydrží údajně 4-5 hodin.

Taito Super

Taito je kapesní konzole, která nabízí bohatou sbírku 17 klasických arkádových her, včetně legend jako Space Invaders nebo Bubble Bobble. Je kompatibilní s cartridgemi Evercade, které nabídnou až 500 dalších her. Baterie údajně vydrží déle než čtyři hodiny. Vejde se do každé kapsy, takže je spolehlivým společníkem a navíc za přívětivou cenu.

Super Pocket Capcom & TAITO Edition!

Atari 2600+

Atari zná jistě každý hráč. Herní konzole ATARI 2600+ představuje fúzi dvou legendárních systémů – ATARI 2600 a 7800, umožňující fanouškům retro her užít si nejlepší z obou světů na jednom zařízení. Herní konzole má HDMI výstup pro širokoúhlý režim na TV a joystick CX40+. V balení naleznete i herní kazetu s deseti hrami, včetně Adventure, Missile Command, Yars Revenge, Combat, Dodge ‚Em, Haunted House, Maze Craze, RealSports Volleyball, Surround a Video Pinball. Atari 2600+ je spíše takovým doplňkem do interiéru pro pamětníky než pro skutečné herní využití.

Playstation 5 Slim zamířil do ČR! Známe oficiální ceny konzolí i mechaniky čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

AN ICON RETURNS: The Atari 2600+

Amiga 500 – The A500 Mini

Nadšencům konzolí 80. let určitě udělá radost právě tato retro kontzole, která patří k domácím 16bitovým počítačům. Je vybavena 16/32bitovým procesorem a 512kB RAM má USB porty pro připojení klávesnice a HDMI rozhraní pro snadné připojení k televizi. Součástí balení je 25 vestavěných her, jako například Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut a další.

The Amiga 500 Mini: Retro model Amigy, na které si opravdu zahrajete! (RECENZE # 1583)

Nintendo Game and Watch: The Legend of Zelda

The Legend of Zelda je speciální vydání v rámci slavné série Game & Watch, společnosti Nintendo. Toto zařízení bylo vydáno jako pocta jedné z nejoblíbenějších herních franšíz, The Legend of Zelda, a připadá na oslavu jejího 35. výročí. Obsahuje několik klasických her z této série, včetně původní hry The Legend of Zelda (NES), Zelda II: The Adventure of Link (NES) a The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Game Boy). A pokud jste fanouškem spíše Maria, je k dispozici i Super Mario Bros edice.

Game & Watch: Legend of Zelda Review – Is It Worth It?

Zaujala vás některá z retro konzolí?

Zdroj: Hyper Mega Tech